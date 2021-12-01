Текслер выйдет на прямую линию с челябинцами

Алексей Текслер ответит на вопросы жителей в прямом эфире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер проведет 8 декабря в 12:00 прямую линию с жителями области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«2 декабря стартует прием вопросов для прямой линии. Свое обращение можно оставить через баннер „Задать вопрос“, который переведет на страницу госуслуг, где расположена форма обратной связи. Там можно будет заполнить форму обратной связи или отправить видеообращение, не более 60 секунд», — заявили в пресс-службе губернатора.

Вопросы также можно задать по телефону «горячей линии» — 8 800 500 74 50. Прямая линия будет транслироваться в интернете, в том числе на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники».

В декабре 2020 года итоговая пресс-конференция Текслера была совмещена с прямой линией. Губернатор отвечал на вопросы журналистов и жителей области, поступавших к нему в соцсетях. В этом году два мероприятия решили проводить отдельно друг от друга.