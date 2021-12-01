Почти все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в Белоруссии готовы к использованию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Почему я стал врагом для Запада? Не потому что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли „Тополя“ (комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой — прим. URA.RU), кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию», — заявил Александр Лукашенко в интервью РИА «Новости».
По словам лидера Белоруссии, первый президент РФ Борис Ельцин просил взорвать эти площадки, но он отказался. Запад давил на Ельцина, а он в свою очередь давил на Белоруссию, сказал Лукашенко. Давление было «чрезвычайным», поэтому взорвали одну площадку в лесу, сообщил он.
Ранее Лукашенко заявил, что может попросить Россию разместить ядерное оружие в Белоруссии. Он планирует поступить так, если США переместит ядерное оружие из Германии в Польшу, сообщает сайт
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