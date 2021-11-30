Лукашенко попросит Путина вернуть ядерное оружие в Беларусь

Белоруссия готова к размещению российского ядерного оружия, заявил Александр Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

В случае, если ядерное оружие США переместится из Германии в Польшу, Белоруссии попросит Россию разместить российское ядерное оружие на территории страны. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Тогда я предложу [президенту России Владимиру] Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию. Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы к этом готовы», — сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».

Ранее Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на белорусско-польской границе. В Минобороны Белоруссии заявили, что ситуация у западной и южной границ страны накаляется, пишет RT.