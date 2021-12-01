СМИ: талибы начали бои с главным союзником РФ на Ближнем Востоке

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Талибы захватили несколько иранских КПП Фото:
новость из сюжета
«Талибан» захватил власть в Афганистане

На афгано-иранской границе начались бои между представителям запрещенного в ООН движения «Талибан» и иранскими пограничниками. Об этом сообщают СМИ.

«Пограничные столкновения [талибов] с иранскими [представителями]. Два других блокпоста [на границе с Ираном] пали. Источники подтверждают, что силы талибов захватили блокпосты Дост Мохаммад и Бала Сиа Чешман на границе с районом Конг провинции Нимроз», — передает информацию издание Aamaj News в своем официальном twitter-аккаунте.

Сообщается также, что талибы стягивают к границе бронетехнику. Обе стороны применяют артиллерию.

Российско-иранские отношения были установлены в 1592 году. Иран поддерживал экономические связи с СССР. Сейчас его сотрудничество с Россией остается тесным — там при поддержке РФ сооружен ряд промышленных объектов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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