СМИ: талибы начали бои с главным союзником РФ на Ближнем Востоке

На афгано-иранской границе начались бои между представителям запрещенного в ООН движения «Талибан» и иранскими пограничниками. Об этом сообщают СМИ.
«Пограничные столкновения [талибов] с иранскими [представителями]. Два других блокпоста [на границе с Ираном] пали. Источники подтверждают, что силы талибов захватили блокпосты Дост Мохаммад и Бала Сиа Чешман на границе с районом Конг провинции Нимроз», — передает информацию издание Aamaj News в своем официальном twitter-аккаунте.
Сообщается также, что талибы стягивают к границе бронетехнику. Обе стороны применяют артиллерию.
Российско-иранские отношения были установлены в 1592 году. Иран поддерживал экономические связи с СССР. Сейчас его сотрудничество с Россией остается тесным — там при поддержке РФ сооружен ряд промышленных объектов.
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