Диетологи раскрыли секрет правильной покупки мандаринов

Мандарины с листочками могут быть более сладкими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При выборе мандаринов необходимо обращать внимание на кожуру, она не должна быть повреждена, а сами плоды не должны быть слишком мягкими. Мандарины с листочками как правило более сладкие и не имеют косточек. Такие советы в разговоре с URA.RU дали заместитель директора по лечебной работе «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», врач-диетолог Дарья Русакова и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог, Наталья Круглова.

«Когда вы выбирает мандарины, вы должны доверять магазину, в котором покупаете продукты. Если вы сомневаетесь, откуда фрукты привезены, можно попросить сертификат на мандарины, в магазине вам не должны в этом отказать. Мандарины не должны быть повреждены, у них должен быть хороший товарный вид. Желательно, чтоб они имели натуральный запах. Бывают мандарины с листочками, как правило такой сорт более сладкий и не имеет косточек. Но наличие листочков не дает гарантии, что это будут мандарины отличного качества», — пояснила Дарья Русакова.

С ней согласилась и диетолог Наталья Круглова. «В первую очередь перед покупкой мандаринов осматриваем плоды, не должно быть каких-то повреждений кожуры, плоды не должны быть слишком мягкими. При этом нет какой-то зависимости от цвета корочки и содержания полезных веществ», — уточнила собеседница агентства. Она подчеркнула, что преимущество мандаринов в том что они хорошо сохраняют витамины, в частности витамин С, за счет своей плотной корочки.

Русакова в разговоре с URA.RU уточнила, что перед употреблением мандарины необходимо тщательно промыть, так как в процессе чистки то, что находиться на шкурке, может попасть на мандарин. По словам специалиста, производители, чтобы фрукты не портились, часто обрабатывают плоды химикатами. «Многие производители для того, чтобы мандарины не портились, используют химикаты и обрабатывают плоды. По внешнему виду сложно определить, содержатся ли во фруктах какие-то опасные вещества», — подытожила эксперт.