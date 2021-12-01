Ученый центра Гамалеи назвал число умерших от COVID детей в РФ

Всего с начала эпидемии коронавируса в России умерло не более 400 детей. Такой информацией поделился профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Считается, что примерно 0,005% детских случаев [заражения коронавирусом] заканчиваются смертью. В России это где-то порядка 350-400 детей умерших [за все время пандемии]», — уточнил ученый в интервью изданию RT, информацию приводит ТАСС.
Вирусолог также указал, что именно дельта-штамм имеет такую летальность. Ранее он заявлял о необходимости вакцинации от коронавируса, передает RT.
В свою очередь, в Эстонии разрешили вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от пяти лет. Предназначенные для детей вакцины должны поступить в страну после 20 декабря. Кроме того, в Евросоюзе могут в ближайшее время начать обсуждать вопрос введения обязательной вакцинации, передает деловое издание «Взгляд». Это связано с тем, что маленьких детей или граждан с особенностями здоровья не так много, как людей, которым можно вакцинироваться.
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