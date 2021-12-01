В Госдуме хотят ввести штрафы для агрессивных водителей

В Госдуме предложили штрафовать за умышленное опасное вождение на пять тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 5 до 10 тысяч рублей или лишать водительского удостоверения на срок до одного года. Соответствующий законопроект был подготовлен депутатами Госдумы от ЛДПР Ярославом Ниловым и Дмитрием Свищевым и направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.
«Законопроектом предлагается дополнить главу 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях новой статьей 12.181, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное (агрессивное) вождение в размере пять тысяч рублей, что выше, чем ответственность за совершение отдельных действий, создающих опасность для движения. При повторном совершении указанного административного правонарушения предлагается установить административную ответственность в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года», — говорится в пояснительной записке, размещенной в telegram-канале Ярослава Нилова.
По задумке законотворцов, все решения по данной статье должны будут рассматриваться судом. «В целях исключения установления для правоприменителей необоснованно широких пределов субъективного усмотрения законопроектом вводится судебная процедура привлечения к административной ответственности за умышленное опасное (агрессивное) вождение», — говорится в тексте записки.
Водитель может быть привлечен к ответственности только при наличии доказательств, отмечают парламентарии. Согласно документу, таковыми являются фотографии и видеозаписи.
В 2016 году в Правилах дорожного движения ГИБДД запретили опасное вождение, однако сейчас административная ответственность за подобные случаи не установлена. В запрете ГИБДД говорится, что опасным вождением может считаться перестроение с созданием помехи, перестроение при интенсивном движении, несоблюдение дистанции, бокового интервала, препятствие обгону.
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