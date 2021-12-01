Российский суд решил выдворить на Украину ополченца с Донбасса

Октябрьский районный суд Липецка решил принудительно выдворить из РФ участника боевых действий в Донбассе Олега Снидинова. Об этом сообщил адвокат Александр Проскурин.
«Олег Снидинов состоял в ополчении ЛНР с первых дней боевых действий на Украине. Он был задержан сотрудниками ФСБ 18 ноября 2021 года в Липецке, после чего отправлен в город Грязи и сдан полицейским», — пишет «Ридус». Октябрьский районный суд Липецка приговорил его к принудительному выдворению из России.
В отношении него составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 («Мелкое хулиганство») и ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств и отказ от медицинского освидетельствования»). По закону, если иностранец, подозреваемый в потреблении наркотических или психотропных веществ, отказывается от медосвидетельствования, то ему грозит арест на 15 суток или штраф в размере до пяти тысяч рублей и административное выдворение за пределы России.
Ранее на Украине заявили, что собираются выдворить из Крыма россиян, переехавших на полуостров. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что они «незаконно» пересекли границу с Украиной. По его словам, нет вопросов к гражданам РФ, которые переехали в Крым через украинскую границу.
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