Минэкономразвития опубликовало данные об инфляции в России

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Магазины и фудкорты в период локдауна. Тюмень, покупатели, корзина с продуктами, фудкорт, люди в масках, карантин, магазин, супермаркет, люди в медицинских масках, локдаун, фудкорт закрыт
За неделю инфляция выросла на 0,46% Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

На 29 ноября индекс потребительских цен составил 8,38%. Таким образом, инфляция в России ускорилась до этой цифры, сообщается в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«С 23 по 29 ноября инфляция составила 0,46%. Основной вклад внесло удорожание поездок в Турцию на 55,2%. Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24%. На непродовольственные товары — до 0,17%, в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин», — говорится в обзоре ведомства.

Ранее о том, что в России наблюдается рост цен под влиянием внешних факторов, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что продовольственная инфляция в РФ составляет примерно 10%, передает LIFE. По словам главы государства, важно не только устранять последствия инфляции, «но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», дополняет «Национальная служб новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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