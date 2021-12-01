Минэкономразвития опубликовало данные об инфляции в России

На 29 ноября индекс потребительских цен составил 8,38%. Таким образом, инфляция в России ускорилась до этой цифры, сообщается в обзоре Минэкономразвития «
«С 23 по 29 ноября инфляция составила 0,46%. Основной вклад внесло удорожание поездок в Турцию на 55,2%. Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24%. На непродовольственные товары — до 0,17%, в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин», — говорится в обзоре ведомства.
Ранее о том, что в России наблюдается рост цен под влиянием внешних факторов, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что продовольственная инфляция в РФ составляет примерно 10%, передает
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