В соцсетях возмущены задержкой альбома Оксимирона

02 декабря 2021 в 00:23 Размер текста - 17 +

Оксимирон (Oxxxymiron) пообещал выложить новый альбом 1 декабря, но все еще этого не сделал Фото: Владимир Андреев Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) пообещал выложить новый альбом 1 декабря этого года, но день подходит к завершению, а альбома все еще нет. Некоторые пользователи соцсетей еще с полуночи начали писать возмущения, обвиняя российского рэпера в задержке выпуска нового альбома. Оксимирон 22 ноября пообещал фанатам выложить новый музыкальный альбом Группа в соцсети «ВКонтакте» «Oxxxymiron/Оксимирон» Российский стендап-комик Денис Чужой таким образом оценил поступок Оксимирона, который по-прежнему не выложил свой альбом Скрин Twitter Пользователи соцсетей обижаются на не выполненное обещание Оксимирона Группа в соцсети «ВКонтакте» «Oxxxymiron/Оксимирон» Фанаты весь день находятся в ожидании выхода нового альбома, а его все нет… Группа в соцсети «ВКонтакте» «Oxxxymiron/Оксимирон» Кто-то уже совсем отчаялся ждать Группа в соцсети «ВКонтакте» «Oxxxymiron/Оксимирон» Некоторые пользователи считают, что рэп-исполнитель специально задерживает выход нового альбома, чтобы разжечь интерес Группа в соцсети «ВКонтакте» «Oxxxymiron/Оксимирон» Кто-то шутит, что альбом все же можно послушать на «Госуслугах» Группа в соцсети «ВКонтакте» «Oxxxymiron/Оксимирон» Народный артист России Лев Лещенко заявил, что знаком с творчеством рэпера Оксимирона (Мирона Федорова). Он признался, что слушает песни рэп-исполнителя, чтобы быть в тренде. Однако он назвал таких исполнителей, как Оксимирон, скороспелыми продуктами. По его словам, такие артисты быстро становятся популярными, но потом куда-то растворяются.