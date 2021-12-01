В соцсетях возмущены задержкой альбома Оксимирона

Оксимирон (Oxxxymiron) пообещал выложить новый альбом 1 декабря, но все еще этого не сделал
Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) пообещал выложить новый альбом 1 декабря этого года, но день подходит к завершению, а альбома все еще нет. Некоторые пользователи соцсетей еще с полуночи начали писать возмущения, обвиняя российского рэпера в задержке выпуска нового альбома.
Оксимирон 22 ноября пообещал фанатам выложить новый музыкальный альбом
Российский стендап-комик Денис Чужой таким образом оценил поступок Оксимирона, который по-прежнему не выложил свой альбом
Пользователи соцсетей обижаются на не выполненное обещание Оксимирона
Фанаты весь день находятся в ожидании выхода нового альбома, а его все нет…
Кто-то уже совсем отчаялся ждать
Некоторые пользователи считают, что рэп-исполнитель специально задерживает выход нового альбома, чтобы разжечь интерес
Кто-то шутит, что альбом все же можно послушать на «Госуслугах»
Народный артист России Лев Лещенко заявил, что знаком с творчеством рэпера Оксимирона (Мирона Федорова). Он признался, что слушает песни рэп-исполнителя, чтобы быть в тренде. Однако он назвал таких исполнителей, как Оксимирон, скороспелыми продуктами. По его словам, такие артисты быстро становятся популярными, но потом куда-то растворяются.