Владельцы «Билайна» продали сотовые вышки почти за млрд долларов

Материнская компания «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Veon продала свои вышки сотовой связи. С продажи организация получила 957 миллионов долларов. Покупателем стала компания «Сервис-Телеком». Об этом сообщает пресс-служба «Билайна».
«VEON объявляет об успешном закрытии сделки по продаже портфеля антенно-мачтовых сооружений в России ГК „Сервис-Телеком“. В периметр сделки вошли принадлежащие VEON 100% акций АО „Национальная Башенная Компания“ и около 15 400 антенно-мачтовых сооружений», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сумма сделки составила 957 миллионов долларов (70,5 миллиарда рублей). По данным СМИ, изначально Veon хотела получить от продажи 970 миллионов долларов.
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