01 декабря 2021

Владельцы «Билайна» продали сотовые вышки почти за млрд долларов

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Установка вышки сотовой связи 5G на Уралмаше. Екатеринбург, сотовая связь, телекоммуникации, мобильная связь, вышка сотовой связи, вышка сотовой связи 5G, пятое поколение мобильной связи, fifth generation
За продажу сотовых вышек компания Veon получила 957 миллионов долларов Фото:

Материнская компания «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Veon продала свои вышки сотовой связи. С продажи организация получила 957 миллионов долларов. Покупателем стала компания «Сервис-Телеком». Об этом сообщает пресс-служба «Билайна».

«VEON объявляет об успешном закрытии сделки по продаже портфеля антенно-мачтовых сооружений в России ГК „Сервис-Телеком“. В периметр сделки вошли принадлежащие VEON 100% акций АО „Национальная Башенная Компания“ и около 15 400 антенно-мачтовых сооружений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сумма сделки составила 957 миллионов долларов (70,5 миллиарда рублей). По данным СМИ, изначально Veon хотела получить от продажи 970 миллионов долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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