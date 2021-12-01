Работнику УВЗ пробило голову ломом

Коллег погибшего работника лишили половины премии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотруднику «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) пробило голову ломом. Его коллеги из-за инцидента были лишены премии, сообщил источник на предприятии.

«При установке штампа [на штамповочном молоте] случился перекос, который попытались устранить с помощью лома. Рабочий… наступил на педаль молота, и лом ударил мужчину по голове», — передает портал Е1.ru со ссылкой на слова источника. Рабочий умер на месте.

Собеседник портала рассказал, что трагедия произошла из-за отсутствия защиты на спецтехнике. На педаль молота должен был быть надет защитный кожух. Работник не имел права подходить к молоту.

Других работников, которые находились рядом во время инцидента, лишили половины премии. Также им сделали замечание.

URA.RU направило запрос в пресс-службу завода. Ответа на момент публикации не поступало. Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга в разговоре с журналистом агентства пообещал уточнить информацию об инциденте.

Ранее на территории Уралвагонзавода покончил с собой рабочий. Перед смертью он убил свою девушку. 26 ноября в цехе №900 УВЗ был найден мертвым сторож.