Власти Кургана продлили дистанционные занятия для школьников

Занятия второй смены в школах Кургана 2 декабря пройдут в дистанционном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Занятия второй смены в школах Кургана 2 декабря пройдут в дистанционном формате. Решение об этом принято городской администрацией из-за прошедшего накануне ледяного дождя. При этом в Шадринске (второй по величине город области) школьники возвращаются к очным занятиям.

«Информация для учащихся и родителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями 2 декабря 2021 года занятия второй смены в общеобразовательных организациях города Кургана будут проводиться в дистанционном формате», — сообщается в группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте».

«2 декабря занятия для второй смены в общеобразовательных организациях города Шадринска будут проходить в очном формате», — сообщают шадринские власти в своей группе во «ВКонтакте». Ранее правительство Курганской области сообщало, что власти готовы продлить отмену занятий в школах на несколько дней, если погодные условия в регионе не изменятся.

Из-за ледяного дождя в регионе 1 декабря образовалась гололедица, сообщало ранее URA.RU. По этой причине на курганских трассах вводили ограничения для автобусов, а в Кургане и Шадринске отменили занятия в общеобразовательных учреждениях, школах искусств и спортивных секциях.