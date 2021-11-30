30 ноября 2021

На дорогах Курганской области ввели ограничения для автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост. Курган, гаи, таможня, груз, грузоперевозки, таможенный контроль, гибдд, таможенный пост, дпс, трасса
За ситуацией на трассах следят сотрудники ГИБДД Фото:

В Курганской области из-за ухудшения погодных условий по трассам временно запретили ездить автобусам. Данная информация была размещена 1 декабря на сайте областного УМВД.

«Сегодня в 08:40 Госавтоинспекция региона ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. <…> О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в сообщении.

Ограничения связаны с ледяным дождем и гололедом. В ведомстве отметили, что сотрудники ГИБДД и ответственные организации контролируют состояние местных дорог.

Из-за ухудшения погодных условий представители ГИБДД ранее попросили водителей быть внимательнее на дорогах. До этого стало известно, что в Курганской области 1 декабря пройдет ледяной дождь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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