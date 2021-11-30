Курганские власти готовы продлить отмену занятий в школах

Занятия у курганских школьников отменили из-за гололеда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области власти готовы продлить отмену занятий в школах на несколько дней, если погодные условия в регионе не изменятся. Данное сообщение размещено в telegram-канале областного правительства.

«Департаменту образования и науки поставлена задача оперативно проработать вопрос по отмене 1 декабря школьных занятий второй смены и занятий в учреждениях допобразования в городах и районах, где прошли ледяные дожди. А также отмене занятий в последующие дни при сохранении гололедицы», — указано в сообщении.

Сотрудники правительства добавили, что эти меры также распространяются на занятия в муниципальных школах искусств и спортивных секциях. Ранее об отмене занятий сообщили в мэриях Кургана и Шадринска.

Из-за ледяного дождя в регионе 1 декабря образовалась гололедица. По этой причине на курганских трассах ввели ограничения для автобусов.