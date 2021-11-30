30 ноября 2021

Курганские власти готовы продлить отмену занятий в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и пенсионеры. Курган, зима, ученики, дети, школьники
Занятия у курганских школьников отменили из-за гололеда Фото:

В Курганской области власти готовы продлить отмену занятий в школах на несколько дней, если погодные условия в регионе не изменятся. Данное сообщение размещено в telegram-канале областного правительства.

«Департаменту образования и науки поставлена задача оперативно проработать вопрос по отмене 1 декабря школьных занятий второй смены и занятий в учреждениях допобразования в городах и районах, где прошли ледяные дожди. А также отмене занятий в последующие дни при сохранении гололедицы», — указано в сообщении.

Сотрудники правительства добавили, что эти меры также распространяются на занятия в муниципальных школах искусств и спортивных секциях. Ранее об отмене занятий сообщили в мэриях Кургана и Шадринска.

Из-за ледяного дождя в регионе 1 декабря образовалась гололедица. По этой причине на курганских трассах ввели ограничения для автобусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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