В школах Кургана отменили занятия

Занятия отменили у учеников второй смены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за плохих погодных условий 1 декабря отменили уроки у школьников, которые учатся во вторую смену, и занятия в учреждениях допобразования. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Вниманию родителей и учеников! В связи с погодными условиями (мокрый снег, сильная гололедица) занятия для учащихся 2-й смены в школах города Кургана и занятия в учреждениях дополнительного образования и спорта сегодня, 1 декабря 2021 года, отменяются», — указано в сообщении.

В Шадринске, по данным сайта городской администрации, у учеников второй смены также отменили занятия. 1 декабря в Кургане прошел ледяной дождь, из-за чего на дорогах образовалась гололедица. По этой причине, на трассах в регионе ввели временное ограничение для автобусов. Из-за плохих погодных условий к жителям региона обратился губернатор Вадим Шумков.