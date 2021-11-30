30 ноября 2021

В школах Кургана отменили занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Сугробы. Курган, дети, рюкзак, школьники, ученики, школьный рюкзак
Занятия отменили у учеников второй смены Фото:

В Кургане из-за плохих погодных условий 1 декабря отменили уроки у школьников, которые учатся во вторую смену, и занятия в учреждениях допобразования. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Вниманию родителей и учеников! В связи с погодными условиями (мокрый снег, сильная гололедица) занятия для учащихся 2-й смены в школах города Кургана и занятия в учреждениях дополнительного образования и спорта сегодня, 1 декабря 2021 года, отменяются», — указано в сообщении.

В Шадринске, по данным сайта городской администрации, у учеников второй смены также отменили занятия. 1 декабря в Кургане прошел ледяной дождь, из-за чего на дорогах образовалась гололедица. По этой причине, на трассах в регионе ввели временное ограничение для автобусов. Из-за плохих погодных условий к жителям региона обратился губернатор Вадим Шумков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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