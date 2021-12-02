Владелец клиник «Омикрон» подал в суд на ВОЗ

Александр Падар требует, чтобы ВОЗ запретили использовать слово «Омикрон» в качестве названия для нового штамма COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Основатель сибирской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Он требует, чтобы организации запретили использовать слово «Омикрон» для обозначения нового штамма коронавируса.

«Наше название — зарегистрированный товарный знак. В первую очередь в сфере медицины и здравоохранения, поскольку это наш основной вид деятельности. И ассоциация с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации. А если еще это будет какой-то особо опасный штамм… Ну, сами подумайте, если кто-то умрет от „Омикрона“ — родственник ваш или друг, то вряд ли вы пойдете в клинику с аналогичным названием», — цитирует Александра Падара портал NGS.ru.

Основатель сети клиник подал иск в Московский арбитражный суд. Он требует, чтобы ВОЗ запретили использовать слово «Омикрон» для обозначения нового штамма COVID-19, а также взыскали с нее расходы на госпошлину в размере 6 000 рублей.

В иске указано, что Падар затратил «колоссальные денежные средства» на рекламу, чтобы сделать свой бренд узнаваемым. «Теперь же при вводе этого слова [в поисковой строке] выпадает информация, несущая тревогу, страх, ужас и не имеющая ничего общего с медицинской деятельностью истца, следовательно, неизбежны колоссальные финансовые потери для него», — сообщается в заявлении.

Первая офтальмологическая клиника «Омикрон» открылась в 2015 году в Новокузнецке. В 2017 году еще одно подразделение появилось в Новосибирске. Сейчас клиники «Омикрон» работают в 11 городах России.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые обнаружили в ЮАР. ВОЗ сообщила, что новая мутация может вызывать повторные заражения у ранее переболевших, передает телеканал 360. Организация также признала, что существующие вакцины малоэффективны против этого штамма COVID-19. Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе назвала симптомы заражения «Омикроном»: сильная усталость и головные боли. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России для пациентов с новым штаммом коронавируса будет введет обязательный двухнедельный карантин. Также в стране сократили срок действия ПЦР-тестов. Теперь они будут действительны 48 часов вместо 72 часов, передает RT.