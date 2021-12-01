01 декабря 2021

Кавказских лошадей задержали на курганской границе

© Служба новостей «URA.RU»
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Секции конкура в конно-спортивном клубе
Лошадей везли из Кабардино-Балкарской Республики (архивное фото) Фото:

В Курганской области остановили машину, в которой с нарушениями везли десять лошадей. Животных перевозили из Кабардино-Балкарской Республики в Казахстан. Об этом URA.RU 2 декабря сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Машина следовала из Бахчисарайского района Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации в город Алмата Республики Казахстан. <…> Должностным лицом Россельхознадзора установлено, что предъявленный на лошадей ветеринарно-сопроводительный документ (ВСД) в системе аннулирован», — рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Машину в Петуховском муниципальном округе остановили представители Россельхознадзора и ГИБДД. Животных вернули обратно для оформления документов.

Ранее в регионе остановили машины с 65 лошадьми, которых везли из Республики Алтай в Казахстан. Животных перевозили без сопроводительных документов.

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В Курганской области остановили машину, в которой с нарушениями везли десять лошадей. Животных перевозили из Кабардино-Балкарской Республики в Казахстан. Об этом URA.RU 2 декабря сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Машина следовала из Бахчисарайского района Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации в город Алмата Республики Казахстан. <…> Должностным лицом Россельхознадзора установлено, что предъявленный на лошадей ветеринарно-сопроводительный документ (ВСД) в системе аннулирован», — рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Машину в Петуховском муниципальном округе остановили представители Россельхознадзора и ГИБДД. Животных вернули обратно для оформления документов. Ранее в регионе остановили машины с 65 лошадьми, которых везли из Республики Алтай в Казахстан. Животных перевозили без сопроводительных документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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