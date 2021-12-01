Кавказских лошадей задержали на курганской границе

В Курганской области остановили машину, в которой с нарушениями везли десять лошадей. Животных перевозили из Кабардино-Балкарской Республики в Казахстан. Об этом URA.RU 2 декабря сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Машина следовала из Бахчисарайского района Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации в город Алмата Республики Казахстан. <…> Должностным лицом Россельхознадзора установлено, что предъявленный на лошадей ветеринарно-сопроводительный документ (ВСД) в системе аннулирован», — рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Машину в Петуховском муниципальном округе остановили представители Россельхознадзора и ГИБДД. Животных вернули обратно для оформления документов.
Ранее в регионе остановили машины с 65 лошадьми, которых везли из Республики Алтай в Казахстан. Животных перевозили без сопроводительных документов.
В Курганской области остановили машину, в которой с нарушениями везли десять лошадей. Животных перевозили из Кабардино-Балкарской Республики в Казахстан. Об этом URA.RU 2 декабря сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Машина следовала из Бахчисарайского района Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации в город Алмата Республики Казахстан. <…> Должностным лицом Россельхознадзора установлено, что предъявленный на лошадей ветеринарно-сопроводительный документ (ВСД) в системе аннулирован», — рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Машину в Петуховском муниципальном округе остановили представители Россельхознадзора и ГИБДД. Животных вернули обратно для оформления документов. Ранее в регионе остановили машины с 65 лошадьми, которых везли из Республики Алтай в Казахстан. Животных перевозили без сопроводительных документов.