Кавказских лошадей задержали на курганской границе

Лошадей везли из Кабардино-Балкарской Республики (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Курганской области остановили машину, в которой с нарушениями везли десять лошадей. Животных перевозили из Кабардино-Балкарской Республики в Казахстан. Об этом URA.RU 2 декабря сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Машина следовала из Бахчисарайского района Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации в город Алмата Республики Казахстан. <…> Должностным лицом Россельхознадзора установлено, что предъявленный на лошадей ветеринарно-сопроводительный документ (ВСД) в системе аннулирован», — рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Машину в Петуховском муниципальном округе остановили представители Россельхознадзора и ГИБДД. Животных вернули обратно для оформления документов.

Ранее в регионе остановили машины с 65 лошадьми, которых везли из Республики Алтай в Казахстан. Животных перевозили без сопроводительных документов.