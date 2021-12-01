Из-за аномального тепла в Серове растаял ледовый городок. «Можно сделать каток»

02 декабря 2021 в 11:03 Размер текста - 17 +

Местные жители предлагают оставить на этом месте каток Фото: «Это Серов, детка», «ВКонтакте» В Серове (Свердловская область) из-за аномального потепления растаял ледовый городок. Фотографии появились в сообществе «Это Серов, детка» соцсети «ВКонтакте». «Это не лужи. Это слезы рабочих, которые делали для города красивый зимний городок», — гласит подпись администратора сообщества. Горожане неоднозначно отреагировали на событие. Некоторые вспомнили, что аналогичная ситуация уже была раньше. «В 1994-м снежный городок растаял прямо в новогоднюю ночь. Так что это — пустяки», — отмечает пользователь Николай. Многие комментаторы предложили оставить на месте городка каток. «Зачем фигуры и горки, заливайте каток», — предлагает житель Серова. «Замерзнет, можно сделать каток», — соглашается пользователь Вова Кос. «Столько бабла в это вкинуто. Повсюду ограничения, QR-коды, а город тратит деньги на организацию массового гуляния. Еще и не смотрит прогноз погоды», — возмущается Ольга Ефремова. Синоптики ранее предупреждали об аномально теплом начале зимы в Свердловской области. Температура воздуха ожидалась на 3-4 градуса выше нормы. Фото: «Это Серов, детка» // «ВКонтакте» Фото: «Это Серов, детка» // «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Серове (Свердловская область) из-за аномального потепления растаял ледовый городок. Фотографии появились в сообществе «Это Серов, детка» соцсети «ВКонтакте». «Это не лужи. Это слезы рабочих, которые делали для города красивый зимний городок», — гласит подпись администратора сообщества. Горожане неоднозначно отреагировали на событие. Некоторые вспомнили, что аналогичная ситуация уже была раньше. «В 1994-м снежный городок растаял прямо в новогоднюю ночь. Так что это — пустяки», — отмечает пользователь Николай. Многие комментаторы предложили оставить на месте городка каток. «Зачем фигуры и горки, заливайте каток», — предлагает житель Серова. «Замерзнет, можно сделать каток», — соглашается пользователь Вова Кос. «Столько бабла в это вкинуто. Повсюду ограничения, QR-коды, а город тратит деньги на организацию массового гуляния. Еще и не смотрит прогноз погоды», — возмущается Ольга Ефремова. Синоптики ранее предупреждали об аномально теплом начале зимы в Свердловской области. Температура воздуха ожидалась на 3-4 градуса выше нормы.