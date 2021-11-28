Свердловчанам пообещали аномально теплое начало зимы

Об оттепели и постепенном ослаблении ветра сообщает Уралгидрометцентр Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области ожидается аномально теплая погода в начале декабря. Об оттепели и постепенном ослаблении ветра на территории Свердловской области сообщает на своем сайте Уралгидрометцентр.

«Порывистый юго-западный ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха ожидается повышенной, на 3-4 градуса выше нормы. В области возможен снег: на севере местами сильный, на юге мокрый снег. В отдельных районах метели, налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица», — сказано в прогнозе Уральского гидрометцентра.

Температура на этой неделе будет держаться от -1° С до 4° С днем и от -7° С до 1° С ночью. При этом на севере Свердловской области возможен мокрый снег, температура опустится до -10. Ранее МЧС сообщало о штормовых ветрах, метели и гололедице в Свердловской области, порывы ветра достигали 20 м/с, а Екатеринбург вставал в 10-балльные пробки.