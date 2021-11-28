28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Свердловчанам пообещали аномально теплое начало зимы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, снег, зима, мороз, холод
Об оттепели и постепенном ослаблении ветра сообщает Уралгидрометцентр Фото:

В Свердловской области ожидается аномально теплая погода в начале декабря. Об оттепели и постепенном ослаблении ветра на территории Свердловской области сообщает на своем сайте Уралгидрометцентр.

«Порывистый юго-западный ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха ожидается повышенной, на 3-4 градуса выше нормы. В области возможен снег: на севере местами сильный, на юге мокрый снег. В отдельных районах метели, налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица», — сказано в прогнозе Уральского гидрометцентра.

Температура на этой неделе будет держаться от -1° С до 4° С днем и от -7° С до 1° С ночью. При этом на севере Свердловской области возможен мокрый снег, температура опустится до -10. Ранее МЧС сообщало о штормовых ветрах, метели и гололедице в Свердловской области, порывы ветра достигали 20 м/с, а Екатеринбург вставал в 10-балльные пробки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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