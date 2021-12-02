Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело

02 декабря 2021 в 11:16 Размер текста - 17 +

Валерий Рашкин стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте Против депутата Валерия Рашкина возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Его возбудил глава СК России Александр Бастрыкин. «Председателем СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)», — говорится на сайте СК. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы. Дело возбуждено по инциденту, произошедшему в ночь с 28 на 29 октября в охотхозяйстве «Лебедка» в Саратовской области. В СК отмечают, что Рашкин в компании других людей отследил и убил лося, не имея разрешения на отстрел этого животного. Также в СК считают, что Рашкин позднее разделал лося и поместил его в машину, а оружие, которым убил животное, попытался скрыть. Ранее депутаты Госдумы лишили Рашкина неприкосновенности. Также парламентарии выразили согласие на возбуждение против него уголовного дела. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Против депутата Валерия Рашкина возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Его возбудил глава СК России Александр Бастрыкин. «Председателем СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)», — говорится на сайте СК. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы. Дело возбуждено по инциденту, произошедшему в ночь с 28 на 29 октября в охотхозяйстве «Лебедка» в Саратовской области. В СК отмечают, что Рашкин в компании других людей отследил и убил лося, не имея разрешения на отстрел этого животного. Также в СК считают, что Рашкин позднее разделал лося и поместил его в машину, а оружие, которым убил животное, попытался скрыть. Ранее депутаты Госдумы лишили Рашкина неприкосновенности. Также парламентарии выразили согласие на возбуждение против него уголовного дела.