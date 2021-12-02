Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, рашкин валерий
Валерий Рашкин стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте Фото:
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Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Против депутата Валерия Рашкина возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Его возбудил глава СК России Александр Бастрыкин.

«Председателем СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)», — говорится на сайте СК. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

Дело возбуждено по инциденту, произошедшему в ночь с 28 на 29 октября в охотхозяйстве «Лебедка» в Саратовской области. В СК отмечают, что Рашкин в компании других людей отследил и убил лося, не имея разрешения на отстрел этого животного. Также в СК считают, что Рашкин позднее разделал лося и поместил его в машину, а оружие, которым убил животное, попытался скрыть.

Ранее депутаты Госдумы лишили Рашкина неприкосновенности. Также парламентарии выразили согласие на возбуждение против него уголовного дела.

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Против депутата Валерия Рашкина возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Его возбудил глава СК России Александр Бастрыкин. «Председателем СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)», — говорится на сайте СК. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы. Дело возбуждено по инциденту, произошедшему в ночь с 28 на 29 октября в охотхозяйстве «Лебедка» в Саратовской области. В СК отмечают, что Рашкин в компании других людей отследил и убил лося, не имея разрешения на отстрел этого животного. Также в СК считают, что Рашкин позднее разделал лося и поместил его в машину, а оружие, которым убил животное, попытался скрыть. Ранее депутаты Госдумы лишили Рашкина неприкосновенности. Также парламентарии выразили согласие на возбуждение против него уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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