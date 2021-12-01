Тюменцам готовы платить больше 100 тысяч рублей на удаленке. Список сфер

02 декабря 2021 в 12:15 Размер текста - 17 +

Больше всего на удаленке готовы платить высшему менеджменту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменцы могут заработать на удаленной работе 129 тысяч рублей. Такую среднюю зарплату предлагают соискателем в сфере «Высший менеджмент», рассказали URA.RU в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter. «Кроме того, высокую зарплату на удаленке предлагают в профессиональных сферах „Закупки“ (93 тыс. руб.), „Строительство, недвижимость“ (90 тыс. руб.), „ИТ, интернет, телеком“ (88 тыс. руб.) и „Маркетинг, реклама, PR“ (70 тыс. руб.)», — добавили в пресс-службе HeadHunter. По данным экспертов, в целом спрос на удаленных сотрудников в Тюменской области с ноября 2020 года вырос в 4,3 раза. «Региональная принадлежность таких вакансий довольно условна, так как при формате удаленной занятости место проживания сотрудника не принципиально для большинства работодателей. В редких случаях компании все же настаивают на том, чтобы сотрудник был из одного с ними города, но, как правило, тогда речь идет о гибридном формате работы, то есть периодически нужно появляться в офисе», — сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Ранее URA.RU писало о сферах, где тюменцы могут заработать до 300 тысяч рублей. В частности, на такую зарплату претендуют риелторы и стоматологи. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменцы могут заработать на удаленной работе 129 тысяч рублей. Такую среднюю зарплату предлагают соискателем в сфере «Высший менеджмент», рассказали URA.RU в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter. «Кроме того, высокую зарплату на удаленке предлагают в профессиональных сферах „Закупки“ (93 тыс. руб.), „Строительство, недвижимость“ (90 тыс. руб.), „ИТ, интернет, телеком“ (88 тыс. руб.) и „Маркетинг, реклама, PR“ (70 тыс. руб.)», — добавили в пресс-службе HeadHunter. По данным экспертов, в целом спрос на удаленных сотрудников в Тюменской области с ноября 2020 года вырос в 4,3 раза. «Региональная принадлежность таких вакансий довольно условна, так как при формате удаленной занятости место проживания сотрудника не принципиально для большинства работодателей. В редких случаях компании все же настаивают на том, чтобы сотрудник был из одного с ними города, но, как правило, тогда речь идет о гибридном формате работы, то есть периодически нужно появляться в офисе», — сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Ранее URA.RU писало о сферах, где тюменцы могут заработать до 300 тысяч рублей. В частности, на такую зарплату претендуют риелторы и стоматологи.