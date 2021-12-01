01 декабря 2021
30 ноября 2021

Тюменцам готовы платить больше 100 тысяч рублей на удаленке. Список сфер

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего на удаленке готовы платить высшему менеджменту Фото:

Тюменцы могут заработать на удаленной работе 129 тысяч рублей. Такую среднюю зарплату предлагают соискателем в сфере «Высший менеджмент», рассказали URA.RU в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter.

«Кроме того, высокую зарплату на удаленке предлагают в профессиональных сферах „Закупки“ (93 тыс. руб.), „Строительство, недвижимость“ (90 тыс. руб.), „ИТ, интернет, телеком“ (88 тыс. руб.) и „Маркетинг, реклама, PR“ (70 тыс. руб.)», — добавили в пресс-службе HeadHunter. По данным экспертов, в целом спрос на удаленных сотрудников в Тюменской области с ноября 2020 года вырос в 4,3 раза.

«Региональная принадлежность таких вакансий довольно условна, так как при формате удаленной занятости место проживания сотрудника не принципиально для большинства работодателей. В редких случаях компании все же настаивают на том, чтобы сотрудник был из одного с ними города, но, как правило, тогда речь идет о гибридном формате работы, то есть периодически нужно появляться в офисе», — сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Ранее URA.RU писало о сферах, где тюменцы могут заработать до 300 тысяч рублей. В частности, на такую зарплату претендуют риелторы и стоматологи.

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Тюменцы могут заработать на удаленной работе 129 тысяч рублей. Такую среднюю зарплату предлагают соискателем в сфере «Высший менеджмент», рассказали URA.RU в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter. «Кроме того, высокую зарплату на удаленке предлагают в профессиональных сферах „Закупки“ (93 тыс. руб.), „Строительство, недвижимость“ (90 тыс. руб.), „ИТ, интернет, телеком“ (88 тыс. руб.) и „Маркетинг, реклама, PR“ (70 тыс. руб.)», — добавили в пресс-службе HeadHunter. По данным экспертов, в целом спрос на удаленных сотрудников в Тюменской области с ноября 2020 года вырос в 4,3 раза. «Региональная принадлежность таких вакансий довольно условна, так как при формате удаленной занятости место проживания сотрудника не принципиально для большинства работодателей. В редких случаях компании все же настаивают на том, чтобы сотрудник был из одного с ними города, но, как правило, тогда речь идет о гибридном формате работы, то есть периодически нужно появляться в офисе», — сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Ранее URA.RU писало о сферах, где тюменцы могут заработать до 300 тысяч рублей. В частности, на такую зарплату претендуют риелторы и стоматологи.
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