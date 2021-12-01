В Перми сотню рабочих не пустили на завод из-за прививки

02 декабря 2021 в 13:06 Размер текста - 17 +

Речи об увольнении непривитых сотрудников не идет Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Около сотни сотрудников пермского завода «Машиностроитель» не пустили на работу. Все они не прошли вакцинацию от коронавируса, как того требует Роспотребнадзор. «Мы выполняем нормативные документы и постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации сотрудников. Мы — предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Мы не можем позволить ухудшение эпидемиологической обстановки на предприятии. У нас работает 4,5 тысячи человек. 95% из них вакцинированы», — пояснил ситуацию начальник управления маркетинга завода Дмитрий Ломаев, передает 59.ru. На предприятии подчеркнули, что речи об увольнении непривитых сотрудников не идет. Ранее URA.RU рассказывало, что руководство ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в холдинг «Мотовилихинские заводы», также заявило об отстранении от работы сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. На предприятии назвали это вынужденной мерой. 25 октября в указ главного санитарного врача Пермского края о вакцинации населения внесли изменения, согласно которым привиться от коронавируса обязаны все работники промышленных и агропредприятий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Около сотни сотрудников пермского завода «Машиностроитель» не пустили на работу. Все они не прошли вакцинацию от коронавируса, как того требует Роспотребнадзор. «Мы выполняем нормативные документы и постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации сотрудников. Мы — предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Мы не можем позволить ухудшение эпидемиологической обстановки на предприятии. У нас работает 4,5 тысячи человек. 95% из них вакцинированы», — пояснил ситуацию начальник управления маркетинга завода Дмитрий Ломаев, передает 59.ru. На предприятии подчеркнули, что речи об увольнении непривитых сотрудников не идет. Ранее URA.RU рассказывало, что руководство ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в холдинг «Мотовилихинские заводы», также заявило об отстранении от работы сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. На предприятии назвали это вынужденной мерой. 25 октября в указ главного санитарного врача Пермского края о вакцинации населения внесли изменения, согласно которым привиться от коронавируса обязаны все работники промышленных и агропредприятий.