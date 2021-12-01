В Свердловской области резко подорожала капуста

02 декабря 2021 в 14:00 Размер текста - 17 +

За неделю цены на капусту в среднем выросли на семь процентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Белокочанная капуста за неделю подорожала в Свердловской области на 7 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте Свердловскстата. С 22 по 29 ноября 2021 года в Свердловской области сильнее всего выросли цены на белокочанную капусту (на 7,08%, до 39,46 руб. за кг), сказано на сайте ведомства. Также выросли в цене мясные и овощные консервы для детского питания (на 4,23%, до 873,74 руб. за кг), картофель (на 2,48%, до 41,79 руб. за кг). Поднялись цены на гречневую крупу, твердые и мягкие сычужные сыры. При этом свежие помидоры, огурцы и фруктово-ягодные консервы для детского питания подешевели. Ранее URA.RU писало, что в России ускорился рост цен. В числе причин называли влияние внешних факторов. На проблему обращал внимание президент Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Белокочанная капуста за неделю подорожала в Свердловской области на 7 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте Свердловскстата. С 22 по 29 ноября 2021 года в Свердловской области сильнее всего выросли цены на белокочанную капусту (на 7,08%, до 39,46 руб. за кг), сказано на сайте ведомства. Также выросли в цене мясные и овощные консервы для детского питания (на 4,23%, до 873,74 руб. за кг), картофель (на 2,48%, до 41,79 руб. за кг). Поднялись цены на гречневую крупу, твердые и мягкие сычужные сыры. При этом свежие помидоры, огурцы и фруктово-ягодные консервы для детского питания подешевели. Ранее URA.RU писало, что в России ускорился рост цен. В числе причин называли влияние внешних факторов. На проблему обращал внимание президент Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет».