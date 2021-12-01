01 декабря 2021

В Свердловской области резко подорожала капуста

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, капуста, белокачанная капуста
За неделю цены на капусту в среднем выросли на семь процентов Фото:

Белокочанная капуста за неделю подорожала в Свердловской области на 7 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте Свердловскстата.

С 22 по 29 ноября 2021 года в Свердловской области сильнее всего выросли цены на белокочанную капусту (на 7,08%, до 39,46 руб. за кг), сказано на сайте ведомства. Также выросли в цене мясные и овощные консервы для детского питания (на 4,23%, до 873,74 руб. за кг), картофель (на 2,48%, до 41,79 руб. за кг). Поднялись цены на гречневую крупу, твердые и мягкие сычужные сыры. При этом свежие помидоры, огурцы и фруктово-ягодные консервы для детского питания подешевели.

Ранее URA.RU писало, что в России ускорился рост цен. В числе причин называли влияние внешних факторов. На проблему обращал внимание президент Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет».

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Белокочанная капуста за неделю подорожала в Свердловской области на 7 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте Свердловскстата. С 22 по 29 ноября 2021 года в Свердловской области сильнее всего выросли цены на белокочанную капусту (на 7,08%, до 39,46 руб. за кг), сказано на сайте ведомства. Также выросли в цене мясные и овощные консервы для детского питания (на 4,23%, до 873,74 руб. за кг), картофель (на 2,48%, до 41,79 руб. за кг). Поднялись цены на гречневую крупу, твердые и мягкие сычужные сыры. При этом свежие помидоры, огурцы и фруктово-ягодные консервы для детского питания подешевели. Ранее URA.RU писало, что в России ускорился рост цен. В числе причин называли влияние внешних факторов. На проблему обращал внимание президент Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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