01 декабря 2021

Шумков пообещал десятки миллионов на ремонт курганского роддома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский родильный дом, надпись на стене, роддом
На ремонт роддома по улице Советской в Кургане выделят 30 млн рублей Фото:

Правительство Курганской области до конца года должно выделить 30 млн рублей на ремонт здания роддома по улице Советской в Кургане. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков по итогам посещения медучреждения.

«Поручил правительству выделить на ремонт роддома 30 млн рублей уже в этом году и начать ремонт, с соблюдением всех торговых процедур в кратчайшие сроки. Мамочкам и малышам результат должен понравиться», — написал Шумков на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в роддоме на Советской ежегодно появляется на свет более двух тысяч детей. По данным губернатора, с момента постройки в здании ни разу не было ремонта. «Что толку рассказывать молодым семьям и мамам о прекрасности продолжения рода, если основное здание, где это происходит, выглядит непонятно как… и, честно говоря, своим видом к принятию важнейших решений мало кого стимулирует», — заявил Шумков.

Кроме того, губернатор отметил, что власти согласовали проведение дополнительного внутреннего ремонта в здании курганского кардиоцентра на сумму более четырех миллионов рублей. В январе Шумков заявлял, что в течение 2021 года в Курганской области планировали отремонтировать около 70 медицинских учреждений.

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Правительство Курганской области до конца года должно выделить 30 млн рублей на ремонт здания роддома по улице Советской в Кургане. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков по итогам посещения медучреждения. «Поручил правительству выделить на ремонт роддома 30 млн рублей уже в этом году и начать ремонт, с соблюдением всех торговых процедур в кратчайшие сроки. Мамочкам и малышам результат должен понравиться», — написал Шумков на своей странице в Instagram. Он отметил, что в роддоме на Советской ежегодно появляется на свет более двух тысяч детей. По данным губернатора, с момента постройки в здании ни разу не было ремонта. «Что толку рассказывать молодым семьям и мамам о прекрасности продолжения рода, если основное здание, где это происходит, выглядит непонятно как… и, честно говоря, своим видом к принятию важнейших решений мало кого стимулирует», — заявил Шумков. Кроме того, губернатор отметил, что власти согласовали проведение дополнительного внутреннего ремонта в здании курганского кардиоцентра на сумму более четырех миллионов рублей. В январе Шумков заявлял, что в течение 2021 года в Курганской области планировали отремонтировать около 70 медицинских учреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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