Курганская больница №2, где лечат COVID, вошла в план ремонта на 2021 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области до конца 2021 года планируют отремонтировать около 70 медицинских учреждений региона. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал губернатор Вадим Шумков.

«В этом году в регионе будет отремонтировано почти 70 объектов учреждений медицины», — написал чиновник. Он отметил, что основная часть ремонтных работ пройдет за счет программы модернизации первичного звена здравоохранения. Часть объектов отремонтируют за счет областного бюджета и благотворителей. «Уже направили документы на проведение торгов по ремонту целого ряда ЦРБ и поликлиник», — добавил Шумков.

Так, в рамках инвестиционной программы Курганской области планируется отремонтировать кровлю и фасад областной инфекционной больницы и курганской больницы №2, в которых сейчас располагается госпиталь для больных COVID. В областной клинической больнице отремонтируют фасад и два отделения, а в онкодиспансере — фасад и отделение гинекологии. В рамках благотворительности ремонт пройдет в Шадринской БСМП, Шадринской ЦРБ, Юргамышской ЦРБ, в курганском бюро судмедэкспертизы, в шадринском и юргамышском филиалах медколледжа.

О масштабной ремонтной кампании в 2021 году Шумков сообщал на пресс-конференции в конце декабря. Тогда он уточнял, что в Шадринске в течение года отремонтируют 10 объектов медицины. Ранее областное правительство обратилось к «Корпорации СТС» с предложением помочь системе здравоохранения Шадринска, сообщало URA.RU. Энергетики решили направить более 50 млн рублей на ремонт поликлиник и больницы скорой медицинской помощи Шадринска.

Фото: Вадим Шумков, «ВКонтакте»

Фото: Вадим Шумков, «ВКонтакте»

Фото: Вадим Шумков, «ВКонтакте»

Фото: Вадим Шумков, «ВКонтакте»

Фото: Вадим Шумков, «ВКонтакте»