Кремль: инфляция в России превысила запланированный уровень

Рост цен в России превзошел ожидаемые, констатировали в Кремле Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Уровень инфляции в России действительно выше запланированного. Однако правительство принимает меры для того, чтобы избежать резких скачков цен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Резкого всплеска [цен] нет. Сама по себе инфляция высокая, да. Этот вопрос постоянно в повестке дня президента и правительства. Действительно принимаемые правительством меры позволяют избежать резких скачков. Да, инфляция выше, чем была запланирована. И это имеет свои негативные последствия. Но работа ведется, и удается как-то амортизировать эту ситуацию и не допускать резких скачков [цен]», — отметил Дмитрий Песков.

Минэкономразвития опубликовало обзор «О текущей ценовой ситуации». Согласно документу, на 29 ноября индекс потребительских цен в России составил 8,38%.