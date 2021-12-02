Кремль: инфляция в России превысила запланированный уровень

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Рост цен в России превзошел ожидаемые, констатировали в Кремле Фото:
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Экономический кризис в России

Уровень инфляции в России действительно выше запланированного. Однако правительство принимает меры для того, чтобы избежать резких скачков цен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Резкого всплеска [цен] нет. Сама по себе инфляция высокая, да. Этот вопрос постоянно в повестке дня президента и правительства. Действительно принимаемые правительством меры позволяют избежать резких скачков. Да, инфляция выше, чем была запланирована. И это имеет свои негативные последствия. Но работа ведется, и удается как-то амортизировать эту ситуацию и не допускать резких скачков [цен]», — отметил Дмитрий Песков.

Минэкономразвития опубликовало обзор «О текущей ценовой ситуации». Согласно документу, на 29 ноября индекс потребительских цен в России составил 8,38%.

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Уровень инфляции в России действительно выше запланированного. Однако правительство принимает меры для того, чтобы избежать резких скачков цен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Резкого всплеска [цен] нет. Сама по себе инфляция высокая, да. Этот вопрос постоянно в повестке дня президента и правительства. Действительно принимаемые правительством меры позволяют избежать резких скачков. Да, инфляция выше, чем была запланирована. И это имеет свои негативные последствия. Но работа ведется, и удается как-то амортизировать эту ситуацию и не допускать резких скачков [цен]», — отметил Дмитрий Песков. Минэкономразвития опубликовало обзор «О текущей ценовой ситуации». Согласно документу, на 29 ноября индекс потребительских цен в России составил 8,38%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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