Челябинский губернатор проведет прямую линию в особом формате

К диалогу Алексея Текслера с челябинцами должен быть готов подключиться любой чиновник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прямая линия губернатора Алексея Текслера с жителями Челябинской области пройдет в особом формате. По распоряжению главы региона, к общению в любой момент должны быть готовы присоединиться руководители министерств, муниципалитетов и прочих ведомств. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве области.

«Все министры и руководители других ведомств правительства области будут смотреть прямую линию с губернатором. Это касается глав городов и районов. Все должны быть на связи, чтобы в любой момент выйти в эфир, если понадобится», — рассказал URA.RU инсайдер.

Прямая линия Текслера с южноуральцами начнется 8 декабря в 12:00, прием вопросов жителей региона уже стартовал. Задать их можно через форму обратной связи, коротким видеообращением либо по номеру горячей линии: 8 800 500 74 50. Ход общения будет транслироваться в интернете, включая официальные страницы правительства Челябинской области в соцсетях.