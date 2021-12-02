02 декабря 2021

Челябинский губернатор проведет прямую линию в особом формате

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей
К диалогу Алексея Текслера с челябинцами должен быть готов подключиться любой чиновник Фото:

Прямая линия губернатора Алексея Текслера с жителями Челябинской области пройдет в особом формате. По распоряжению главы региона, к общению в любой момент должны быть готовы присоединиться руководители министерств, муниципалитетов и прочих ведомств. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве области.

«Все министры и руководители других ведомств правительства области будут смотреть прямую линию с губернатором. Это касается глав городов и районов. Все должны быть на связи, чтобы в любой момент выйти в эфир, если понадобится», — рассказал URA.RU инсайдер.

Прямая линия Текслера с южноуральцами начнется 8 декабря в 12:00, прием вопросов жителей региона уже стартовал. Задать их можно через форму обратной связи, коротким видеообращением либо по номеру горячей линии: 8 800 500 74 50. Ход общения будет транслироваться в интернете, включая официальные страницы правительства Челябинской области в соцсетях.

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Прямая линия губернатора Алексея Текслера с жителями Челябинской области пройдет в особом формате. По распоряжению главы региона, к общению в любой момент должны быть готовы присоединиться руководители министерств, муниципалитетов и прочих ведомств. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве области. «Все министры и руководители других ведомств правительства области будут смотреть прямую линию с губернатором. Это касается глав городов и районов. Все должны быть на связи, чтобы в любой момент выйти в эфир, если понадобится», — рассказал URA.RU инсайдер. Прямая линия Текслера с южноуральцами начнется 8 декабря в 12:00, прием вопросов жителей региона уже стартовал. Задать их можно через форму обратной связи, коротким видеообращением либо по номеру горячей линии: 8 800 500 74 50. Ход общения будет транслироваться в интернете, включая официальные страницы правительства Челябинской области в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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