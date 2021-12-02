Убийца сбежал из психбольницы в Подмосковье. Фото

02 декабря 2021 в 16:39 Размер текста - 17 +

Полиция пока не может поймать мужчину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гражданин, которого осудили за убийство, сбежал из психиатрической лечебницы в городе Чехов (Подмосковье). Такой информацией поделился источник в правоохранительных органах. «До настоящего времени установить местонахождение сбежавшего не удалось. Он может скрываться за пределами Московской области. Вероятнее всего, он живет у какой-нибудь бабушки в другом регионе», — сказал он в беседе с ТАСС. Причиной, по которой беглец был ранее осужден, стало убийство знакомого на фоне распития алкогольных напитков. Позже стало известно, что мужчина имеет психическое расстройство, из-за этого вместо отбывания наказания в тюрьме тот отправился в психиатрическую больницу. Стали известны и подробности побега мужчины. Отмечается, что во время прогулки, когда охранники находились рядом, осужденный прыгнул на пустующую будку вахтера и перелез через забор. Фотография сбежавшего преступника Фотография представлена ТАСС Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Гражданин, которого осудили за убийство, сбежал из психиатрической лечебницы в городе Чехов (Подмосковье). Такой информацией поделился источник в правоохранительных органах. «До настоящего времени установить местонахождение сбежавшего не удалось. Он может скрываться за пределами Московской области. Вероятнее всего, он живет у какой-нибудь бабушки в другом регионе», — сказал он в беседе с ТАСС. Причиной, по которой беглец был ранее осужден, стало убийство знакомого на фоне распития алкогольных напитков. Позже стало известно, что мужчина имеет психическое расстройство, из-за этого вместо отбывания наказания в тюрьме тот отправился в психиатрическую больницу. Стали известны и подробности побега мужчины. Отмечается, что во время прогулки, когда охранники находились рядом, осужденный прыгнул на пустующую будку вахтера и перелез через забор.