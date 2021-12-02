Убийца сбежал из психбольницы в Подмосковье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, полиция, канвой, ключ от наручников, канвоир
Полиция пока не может поймать мужчину Фото:

Гражданин, которого осудили за убийство, сбежал из психиатрической лечебницы в городе Чехов (Подмосковье). Такой информацией поделился источник в правоохранительных органах.

«До настоящего времени установить местонахождение сбежавшего не удалось. Он может скрываться за пределами Московской области. Вероятнее всего, он живет у какой-нибудь бабушки в другом регионе», — сказал он в беседе с ТАСС.

Причиной, по которой беглец был ранее осужден, стало убийство знакомого на фоне распития алкогольных напитков. Позже стало известно, что мужчина имеет психическое расстройство, из-за этого вместо отбывания наказания в тюрьме тот отправился в психиатрическую больницу.

Стали известны и подробности побега мужчины. Отмечается, что во время прогулки, когда охранники находились рядом, осужденный прыгнул на пустующую будку вахтера и перелез через забор.

Фотография сбежавшего преступника

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Гражданин, которого осудили за убийство, сбежал из психиатрической лечебницы в городе Чехов (Подмосковье). Такой информацией поделился источник в правоохранительных органах. «До настоящего времени установить местонахождение сбежавшего не удалось. Он может скрываться за пределами Московской области. Вероятнее всего, он живет у какой-нибудь бабушки в другом регионе», — сказал он в беседе с ТАСС. Причиной, по которой беглец был ранее осужден, стало убийство знакомого на фоне распития алкогольных напитков. Позже стало известно, что мужчина имеет психическое расстройство, из-за этого вместо отбывания наказания в тюрьме тот отправился в психиатрическую больницу. Стали известны и подробности побега мужчины. Отмечается, что во время прогулки, когда охранники находились рядом, осужденный прыгнул на пустующую будку вахтера и перелез через забор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...