Власти РФ готовят решение о выдаче QR-кодов людям с антителами

02 декабря 2021 в 16:51 Размер текста - 17 +

В России могут расширить список получателей QR-кода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Власти РФ определятся, выдавать ли QR-коды о вакцинации от коронавируса гражданам с антителами. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас специалисты решают вопрос, как определить, защищен ли переболевший человек. «Учитывая актуальность этого вопроса, сейчас специалисты ищут решение, как определить — защищен ли переболевший человек. Главное, чтобы он был защищен от коронавируса. Оценка его иммунитета — это научное исследование, которое проводится. И мы в ближайшее время получим его результаты», — сказала Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда», которое транслируется на их YouTube канале. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов предложил выдавать QR-коды в соответствие с количеством антител. По его словам, не все переболевшие получают QR-коды, некоторые болеют неофициально. Правительство России внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах, пишут «Дни.ру». Подтверждение о вакцинации от коронавируса будут требовать при посещении учреждений культуры и непродовольственных магазинов, а также в транспорте. Список мест определят региональные власти. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.



Власти РФ определятся, выдавать ли QR-коды о вакцинации от коронавируса гражданам с антителами. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас специалисты решают вопрос, как определить, защищен ли переболевший человек. «Учитывая актуальность этого вопроса, сейчас специалисты ищут решение, как определить — защищен ли переболевший человек. Главное, чтобы он был защищен от коронавируса. Оценка его иммунитета — это научное исследование, которое проводится. И мы в ближайшее время получим его результаты», — сказала Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда», которое транслируется на их YouTube канале. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов предложил выдавать QR-коды в соответствие с количеством антител. По его словам, не все переболевшие получают QR-коды, некоторые болеют неофициально. Правительство России внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах, пишут «Дни.ру». Подтверждение о вакцинации от коронавируса будут требовать при посещении учреждений культуры и непродовольственных магазинов, а также в транспорте. Список мест определят региональные власти.