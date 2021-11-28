Депутат Госдумы раскрыл планы властей на подавление QR-протестов

QR-коды нужно выдавать по определенным требованиям, считает депутат Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Нужно выдавать QR-коды по наличию определенного количества антител и продлевать по этому же показателю, тогда у россиян не будут возникать вопросы по этой теме. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

«Мы предлагаем выдавать QR-коды по количеству антител и, соответственно, по определенным требованиям выдавать эти QR-коды. Это сразу снимет миллионы вопросов, которые задают люди. Потому что они как раз генерируются вот из-за таких проблем», — сказал Сергей Леонов в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, не все переболевшие получают QR-код, есть люди переболевшие неофициально. Он также считает, что нужно продлевать QR-код по числу антител, если человеку не нужна ревакцинация. Это снимет еще одну часть проблем, сказал Леонов. Депутат считает, что не было бы такого негатива со стороны граждан, если бы сертификат о вакцинации называли паспортами здоровья, а не QR-кодами.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Их планируют проверять в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Власти регионов сами определят список мест. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал учесть все обращения о введении QR-кодов. В Госдуме рассмотрят мнение россиян по этому вопросу. По словам пресс-секретаря президента РФ, законопроекты пока не приняли из-за сложности процесса, сообщает Nation News.