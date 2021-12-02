Соцсеть «Вконтакте» меняет владельца

Холдинг USM, основателем которого является бизнесмен Алишер Усманов, продал акции VK Group. Об этом сообщается на официальном сайте акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» («СОГАЗ»).
«Совет директоров АО „СОГАЗ“ одобрил 45-процентное участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3% голосов VK. Ранее — Mail.ru Group», — говорится в сообщении.
Холдинг USM, основателем которого является бизнесмен Алишер Усманов, продал акции VK Group. Об этом сообщается на официальном сайте акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» («СОГАЗ»). «Совет директоров АО „СОГАЗ“ одобрил 45-процентное участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3% голосов VK. Ранее — Mail.ru Group», — говорится в сообщении.