Соцсеть «Вконтакте» меняет владельца

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Акции VK Group проданы АО «СОГАЗ» Фото:

Холдинг USM, основателем которого является бизнесмен Алишер Усманов, продал акции VK Group. Об этом сообщается на официальном сайте акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» («СОГАЗ»).

«Совет директоров АО „СОГАЗ“ одобрил 45-процентное участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3% голосов VK. Ранее — Mail.ru Group», — говорится в сообщении.

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Холдинг USM, основателем которого является бизнесмен Алишер Усманов, продал акции VK Group. Об этом сообщается на официальном сайте акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» («СОГАЗ»). «Совет директоров АО „СОГАЗ“ одобрил 45-процентное участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3% голосов VK. Ранее — Mail.ru Group», — говорится в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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