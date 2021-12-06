06 декабря 2021
05 декабря 2021

Пенсионеры из ХМАО пожаловались на отказ в льготном проезде. Причины

© Служба новостей «URA.RU»
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В пенсионном фонде считают, что виноваты в этом сами пенсионеры-отпускники Фото:

Пенсионеры ХМАО лишаются права на льготный проезд в отпуск, если билеты им покупают дети, либо документы им оформляют на иностранном языке. Еще одна причина отказов со стороны пенсионного фонда — отсутствие справки от авиаперевозчика. О проблемах в получении региональной льготы в соцсетях рассказали жители региона.

«Мне отказались оплатить проезд в одну сторону, так как билет был на английском. Билет покупала в аэропорту Геленджика у представителя авиакомпании „Аэрофлот“», — пишет в одном из пабликов Ольга Алферова. «Сдавали [документы] уже раза четыре. Последняя [причина отказа в том], что электронный билет есть, а нужна маршрутная квитанция. Мы подали новый пакет со справками от авиакомпании, снова не оплатили. У деда нервы сдали, он подал в суд», — добавил Сергей Калинин.

По словам сотрудника управления Пенсионного фонда России ХМАО, отказы в оплате льготного проезда бывают часто, но для этих ситуаций есть пути решения. Например, если билеты покупали дети, то нужно предоставить расписку о передаче денежных средств пенсионером родственникам, ее нотариальное заверение не потребуется. Собеседник издания добавил, что в случае, когда билет оформлен на иностранном языке, либо нет справки о перелетах, где отражена стоимость каждой части маршрута, необходимо предоставить документ от самой авиакомпании-перевозчика. «Часто пенсионеры предоставляют справки от сторонних организаций и вновь получают отказы. В соответствии с требованиями Минтранса, для получения справки нужно обратиться именно в ту компанию, которая осуществляла рейс: ее направляют письмом на электронную почту по заявке пассажира», — рассказал специалист Пенсионного фонда.

Ранее URA.RU сообщало, что ПФР в ХМАО отказал пенсионерке в выплате компенсации за отдых. Сын женщины сообщал, что его мать предоставила все необходимые документы дважды, но ей так и не оплатили дорогу.

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Пенсионеры ХМАО лишаются права на льготный проезд в отпуск, если билеты им покупают дети, либо документы им оформляют на иностранном языке. Еще одна причина отказов со стороны пенсионного фонда — отсутствие справки от авиаперевозчика. О проблемах в получении региональной льготы в соцсетях рассказали жители региона. «Мне отказались оплатить проезд в одну сторону, так как билет был на английском. Билет покупала в аэропорту Геленджика у представителя авиакомпании „Аэрофлот“», — пишет в одном из пабликов Ольга Алферова. «Сдавали [документы] уже раза четыре. Последняя [причина отказа в том], что электронный билет есть, а нужна маршрутная квитанция. Мы подали новый пакет со справками от авиакомпании, снова не оплатили. У деда нервы сдали, он подал в суд», — добавил Сергей Калинин. По словам сотрудника управления Пенсионного фонда России ХМАО, отказы в оплате льготного проезда бывают часто, но для этих ситуаций есть пути решения. Например, если билеты покупали дети, то нужно предоставить расписку о передаче денежных средств пенсионером родственникам, ее нотариальное заверение не потребуется. Собеседник издания добавил, что в случае, когда билет оформлен на иностранном языке, либо нет справки о перелетах, где отражена стоимость каждой части маршрута, необходимо предоставить документ от самой авиакомпании-перевозчика. «Часто пенсионеры предоставляют справки от сторонних организаций и вновь получают отказы. В соответствии с требованиями Минтранса, для получения справки нужно обратиться именно в ту компанию, которая осуществляла рейс: ее направляют письмом на электронную почту по заявке пассажира», — рассказал специалист Пенсионного фонда. Ранее URA.RU сообщало, что ПФР в ХМАО отказал пенсионерке в выплате компенсации за отдых. Сын женщины сообщал, что его мать предоставила все необходимые документы дважды, но ей так и не оплатили дорогу.
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