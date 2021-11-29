ПФР в ХМАО отказал пенсионерке в выплате компенсации за отдых

Пенсионерка предоставила все необходимые документы, но из ПФР пришел отказ в компенсации Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU

Филиал управления «Пенсионного фонда РФ» по ХМАО в Нижневартовске отказал в предоставлении компенсации за отдых пенсионерке Наталье Щаниковой. Соответствующая мера поддержки позволяет пожилым жителям региона частично компенсировать стоимость дороги. Об этом URA.RU сообщил сын заявительницы Максим Седов.

«Мы предоставили все необходимые документы через МФЦ, включая посадочные талоны, маршрутные квитанции, но ПФР отказал в компенсации. Дело в том, что авиакомпания отменила обратный рейс и вернула моей матери деньги, далее был куплен уже другой билет в обратную сторону», — рассказал Седов.

В уведомлении об отказе написано, что причиной для невыплаты компенсации служит тот факт, что «пенсионер воспользовался не всеми участками маршрута Нижневартовск — Симферополь — Нижневартовск». Кроме того, управление ПФР сообщило, что женщина якобы не предоставила справки о стоимости каждой части маршрута и билет из Симферополя в Нижневартовск не соответствует установленной форме билета. По мнению сына пенсионерки, дозвониться до руководства управления нижневартовского филиала «Пенсионного фонда» не удалось, в офисе ПФР не ответили на звонок журналиста.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО раскритиковала мэрию Сургута из-за выплат пенсионерам и уличила в невыполнении поручений. Исполняющая обязанности мэра Сургута Анна Томазова в ответ на замечание Комаровой попыталась оправдаться, заявив, что чиновники готовили дорожную карту и уточнение для поручения.