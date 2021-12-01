Тюменские предприятия общепита в пандемию теряют от 60% до 80% выручки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Тюменские предприниматели написали обращение губернатору региона Александру Моору с просьбой отменить QR-коды о вакцинации от коронавируса в ТРЦ и отдельно стоящих заведениях общепита. Об этом на своей странице в Instagram рассказал владелец небольшой ресторанной сети быстрого питания Павел Головин. По его словам, в противном случае лишиться работы могут более 10 тыс. жителей Тюменской области, занятые в сфере общественного питания.

«На сегодняшний день, мы, сотрудники предприятий общественного питания оказались на грани потери рабочих мест и снижения заработной платы, так как наша заработная плата напрямую зависит от продаж. Впереди самый светлый и радостный праздник — Новый год. Но для нас он становится совершенно не радостным, когда ты понимаешь, что не на что будет накрыть праздничный стол или купить подарки детям», — указано в обращении к губернатору, которое на своей странице опубликовал Головин.

Он добавил, что в заведениях общепита, расположенных в тюменских ТРЦ, после введения QR-кодов, всего за месяц выручка упала на 60% — 80%. По его мнению, аналогичная ситуация будет в кафе, барах и ресторанах, расположенных в отдельно стоящих зданиях. С 3 декабря для посещения таких заведений также потребуется QR-код о вакцинации. Под обращением тюменских предпринимателей подписались 1134 человека, работающие в сфере общепита.

В информационный центр правительства региона направлен запрос. Ранее URA.RU писало о том, что с 3 декабря в Тюменской области для посещения заведений общепита и ряда других общественных мест необходимо будет предъявить QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса.

Текст обращения, опубликованный тюменским предпринимателем в соцсетях Павел Головин, соцсеть Instagram

Тюменский предприниматель заявил о том, что из-за пандемии без работы могут остаться более 10 тыс. человек Павел Головин, соцсеть Instagram