Чубайс заявил о поддержке Путиным его плана о будущем России

02 декабря 2021 в 17:39 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс сказал, что водород можно экспортировать по «Северному потоку» Фото: Анна Майорова © URA.RU Спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал его предложение об экспорте водорода. Путин поручил правительству рассмотреть эти вопросы. «Сколько экспертов было спущено на меня с обвинением в абсурдности, безграмотности, нелепости и, естественно, в „продаже Родины“! Но вот вчера этот спор был разрешен президентом. Конечно, впереди большая работа, но теперь она точно будет сделана», — написал Анатолий Чубайс в Facebook. Президент РФ на прошлой неделе дал поручения по итогам совещания с членами правительства о мерах реализации климатической политики. Путин поручил правительству совместно с «Газпромом» и МИД РФ обсудить возможность экспорта водорода в составе метано-водородной смеси в Евросоюз, сообщается на сайте президента РФ. Предполагается, что для этого будут использовать действующие трубопроводные системы. «Для понимания масштаба открывающихся возможностей — только по газопроводу Северный поток можно экспортировать до 1 млн. тонн водорода. Это примерно 20% от всего планируемого Евросоюзом импорта водорода в 2030 году!» — считает Чубайс. Чубайс считает, что в будущем Россия могла бы вместо углеводорода экспортировать водород. По его словам, сейчас газотранспортная система уже может отдать 10% под транзит водорода, для этого не требуется глубокая модернизация. Это поможет России сохранить статус великой энергетической державы, пишет RT со ссылкой на заявление Чубайса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал его предложение об экспорте водорода. Путин поручил правительству рассмотреть эти вопросы. «Сколько экспертов было спущено на меня с обвинением в абсурдности, безграмотности, нелепости и, естественно, в „продаже Родины“! Но вот вчера этот спор был разрешен президентом. Конечно, впереди большая работа, но теперь она точно будет сделана», — написал Анатолий Чубайс в Facebook. Президент РФ на прошлой неделе дал поручения по итогам совещания с членами правительства о мерах реализации климатической политики. Путин поручил правительству совместно с «Газпромом» и МИД РФ обсудить возможность экспорта водорода в составе метано-водородной смеси в Евросоюз, сообщается на сайте президента РФ. Предполагается, что для этого будут использовать действующие трубопроводные системы. «Для понимания масштаба открывающихся возможностей — только по газопроводу Северный поток можно экспортировать до 1 млн. тонн водорода. Это примерно 20% от всего планируемого Евросоюзом импорта водорода в 2030 году!» — считает Чубайс. Чубайс считает, что в будущем Россия могла бы вместо углеводорода экспортировать водород. По его словам, сейчас газотранспортная система уже может отдать 10% под транзит водорода, для этого не требуется глубокая модернизация. Это поможет России сохранить статус великой энергетической державы, пишет RT со ссылкой на заявление Чубайса.