Директора школы из ХМАО заставили провести лекцию о ВИЧ. Новости URA.RU работают

03 декабря 2021 в 16:00 Размер текста - 17 +

Ранее руководитель категорически отказывалась пускать специалистов в школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! В Пыть-Яхе директора школы №1 Ирину Котову вынудили пустить сотрудников «Центра СПИД» в школу, чтобы те провели лекции о ВИЧ старшеклассникам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к городской мэрии. «После того, как странная позиция Котовой получила огласку в СМИ и стала обсуждаться на разных уровнях, она была вынуждена письменно и лично пригласить психологов „Центра“, чтобы те провели лекции о том, как не допустить заражение ВИЧ и что делать, если такое случиться», — объяснил источник агентства. В разговоре с URA.RU Котова отказалась комментировать ситуацию. В департаменте образования ХМАО агентству рассказали, что вопрос находится на контроле в городской мэрии и окружных властей. «Вопрос о недопуске сотрудников „Центра СПИД“ в среднюю общеобразовательную школу № 1 г. Пыть-Ях с целью проведения лекционных занятий со старшеклассниками решен на муниципальном уровне. Департамент образования округа и администрация Пыть-Яха продолжит держать ситуацию на контроле», — рассказали в депобре. Ранее источник сообщил URA.RU, что директор СОШ№1 несколько лет не пускала медицинских психологов для проведения просветительских лекций, не смотря на то, что «Центр СПИД» направлял письма в организацию. Впрочем и ответов на письма руководство школы с 2019 года не направляло. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пыть-Яхе директора школы №1 Ирину Котову вынудили пустить сотрудников «Центра СПИД» в школу, чтобы те провели лекции о ВИЧ старшеклассникам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к городской мэрии. «После того, как странная позиция Котовой получила огласку в СМИ и стала обсуждаться на разных уровнях, она была вынуждена письменно и лично пригласить психологов „Центра“, чтобы те провели лекции о том, как не допустить заражение ВИЧ и что делать, если такое случиться», — объяснил источник агентства. В разговоре с URA.RU Котова отказалась комментировать ситуацию. В департаменте образования ХМАО агентству рассказали, что вопрос находится на контроле в городской мэрии и окружных властей. «Вопрос о недопуске сотрудников „Центра СПИД“ в среднюю общеобразовательную школу № 1 г. Пыть-Ях с целью проведения лекционных занятий со старшеклассниками решен на муниципальном уровне. Департамент образования округа и администрация Пыть-Яха продолжит держать ситуацию на контроле», — рассказали в депобре. Ранее источник сообщил URA.RU, что директор СОШ№1 несколько лет не пускала медицинских психологов для проведения просветительских лекций, не смотря на то, что «Центр СПИД» направлял письма в организацию. Впрочем и ответов на письма руководство школы с 2019 года не направляло.