02 декабря 2021

Директора школы из ХМАО заставили провести лекцию о ВИЧ. Новости URA.RU работают

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Ранее руководитель категорически отказывалась пускать специалистов в школу Фото:
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Новости "URA.RU" работают!

В Пыть-Яхе директора школы №1 Ирину Котову вынудили пустить сотрудников «Центра СПИД» в школу, чтобы те провели лекции о ВИЧ старшеклассникам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к городской мэрии.

«После того, как странная позиция Котовой получила огласку в СМИ и стала обсуждаться на разных уровнях, она была вынуждена письменно и лично пригласить психологов „Центра“, чтобы те провели лекции о том, как не допустить заражение ВИЧ и что делать, если такое случиться», — объяснил источник агентства.

В разговоре с URA.RU Котова отказалась комментировать ситуацию. В департаменте образования ХМАО агентству рассказали, что вопрос находится на контроле в городской мэрии и окружных властей. «Вопрос о недопуске сотрудников „Центра СПИД“ в среднюю общеобразовательную школу № 1 г. Пыть-Ях с целью проведения лекционных занятий со старшеклассниками решен на муниципальном уровне. Департамент образования округа и администрация Пыть-Яха продолжит держать ситуацию на контроле», — рассказали в депобре.

Ранее источник сообщил URA.RU, что директор СОШ№1 несколько лет не пускала медицинских психологов для проведения просветительских лекций, не смотря на то, что «Центр СПИД» направлял письма в организацию. Впрочем и ответов на письма руководство школы с 2019 года не направляло.

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В Пыть-Яхе директора школы №1 Ирину Котову вынудили пустить сотрудников «Центра СПИД» в школу, чтобы те провели лекции о ВИЧ старшеклассникам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к городской мэрии. «После того, как странная позиция Котовой получила огласку в СМИ и стала обсуждаться на разных уровнях, она была вынуждена письменно и лично пригласить психологов „Центра“, чтобы те провели лекции о том, как не допустить заражение ВИЧ и что делать, если такое случиться», — объяснил источник агентства. В разговоре с URA.RU Котова отказалась комментировать ситуацию. В департаменте образования ХМАО агентству рассказали, что вопрос находится на контроле в городской мэрии и окружных властей. «Вопрос о недопуске сотрудников „Центра СПИД“ в среднюю общеобразовательную школу № 1 г. Пыть-Ях с целью проведения лекционных занятий со старшеклассниками решен на муниципальном уровне. Департамент образования округа и администрация Пыть-Яха продолжит держать ситуацию на контроле», — рассказали в депобре. Ранее источник сообщил URA.RU, что директор СОШ№1 несколько лет не пускала медицинских психологов для проведения просветительских лекций, не смотря на то, что «Центр СПИД» направлял письма в организацию. Впрочем и ответов на письма руководство школы с 2019 года не направляло.
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