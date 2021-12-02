Депутатам Госдумы раскрыли причины введения QR-кодов в России

03 декабря 2021 в 02:50 Размер текста - 17 +

Власти ссылаются на тяжелую ситуацию с пандемией Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Депутаты Госдумы от «Единой России» получили документ, подготовленный кабмином. В нем объясняется необходимость введения QR-кодов в регионах РФ именно сейчас, сообщили источники в партии власти. В документе отмечается, что ежедневный рост заболеваемости сохраняется более чем в 60 регионах России, а более 300 000 коек в больницах заняты больными коронавирусом. «Это пиковое значение с начала пандемии. Пандемия уже унесла в этом году жизни более 270 000 наших граждан. Это сопоставимо с численностью целого субъекта страны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Кроме того, власти указали на проблемы в системе здравоохранения, которые необходимо исправить. Сейчас, согласно документу, около 16% врачей занимаются только лечением пациентов c COVID, не уделяю внимания другим болезням. Также в документе объясняется, что вакцинация и QR-коды не ограничивают какие-либо права граждан и не нарушают Конституцию РФ. Речь идет лишь о «введении некоторых условий, чтобы посещать мероприятия и пользоваться отдельными видами транспорта», а именно междугородного и международного. Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионы, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ, законопроекты пока не приняли из-за сложности процесса, сообщает Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Госдумы от «Единой России» получили документ, подготовленный кабмином. В нем объясняется необходимость введения QR-кодов в регионах РФ именно сейчас, сообщили источники в партии власти. В документе отмечается, что ежедневный рост заболеваемости сохраняется более чем в 60 регионах России, а более 300 000 коек в больницах заняты больными коронавирусом. «Это пиковое значение с начала пандемии. Пандемия уже унесла в этом году жизни более 270 000 наших граждан. Это сопоставимо с численностью целого субъекта страны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Кроме того, власти указали на проблемы в системе здравоохранения, которые необходимо исправить. Сейчас, согласно документу, около 16% врачей занимаются только лечением пациентов c COVID, не уделяю внимания другим болезням. Также в документе объясняется, что вакцинация и QR-коды не ограничивают какие-либо права граждан и не нарушают Конституцию РФ. Речь идет лишь о «введении некоторых условий, чтобы посещать мероприятия и пользоваться отдельными видами транспорта», а именно междугородного и международного. Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионы, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ, законопроекты пока не приняли из-за сложности процесса, сообщает Nation News.