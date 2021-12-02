Минздрав изменит список противопоказаний к вакцинации от COVID

03 декабря 2021 в 03:18 Размер текста - 17 +

Минздрав расширит перечень противопоказаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к прививке от COVID. Об этом сообщили источники, близкие к системе здравоохранения. Планируется, что полный перечень противопоказаний должен появиться к середине декабря. «В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — сообщил «Известиям» один из собеседников. В Минздраве пояснили изданию, что перечень факторов для медотводов взаимосвязан со списком противопоказаний к вакцинации. Они прописаны в инструкции к каждому препарату индивидуально. Ранее также сообщалось, что главным противопоказанием к детской вакцине от COVID-19 «Спутник M» является аллергическая реакция. Также в список противопоказаний входят острые инфекционные и неинфекционные болезни. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к прививке от COVID. Об этом сообщили источники, близкие к системе здравоохранения. Планируется, что полный перечень противопоказаний должен появиться к середине декабря. «В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — сообщил «Известиям» один из собеседников. В Минздраве пояснили изданию, что перечень факторов для медотводов взаимосвязан со списком противопоказаний к вакцинации. Они прописаны в инструкции к каждому препарату индивидуально. Ранее также сообщалось, что главным противопоказанием к детской вакцине от COVID-19 «Спутник M» является аллергическая реакция. Также в список противопоказаний входят острые инфекционные и неинфекционные болезни.