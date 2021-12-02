02 декабря 2021

Минздрав изменит список противопоказаний к вакцинации от COVID

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Минздрав расширит перечень противопоказаний Фото:

Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к прививке от COVID. Об этом сообщили источники, близкие к системе здравоохранения.

Планируется, что полный перечень противопоказаний должен появиться к середине декабря. «В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — сообщил «Известиям» один из собеседников.

В Минздраве пояснили изданию, что перечень факторов для медотводов взаимосвязан со списком противопоказаний к вакцинации. Они прописаны в инструкции к каждому препарату индивидуально.

Ранее также сообщалось, что главным противопоказанием к детской вакцине от COVID-19 «Спутник M» является аллергическая реакция. Также в список противопоказаний входят острые инфекционные и неинфекционные болезни.

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Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к прививке от COVID. Об этом сообщили источники, близкие к системе здравоохранения. Планируется, что полный перечень противопоказаний должен появиться к середине декабря. «В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — сообщил «Известиям» один из собеседников. В Минздраве пояснили изданию, что перечень факторов для медотводов взаимосвязан со списком противопоказаний к вакцинации. Они прописаны в инструкции к каждому препарату индивидуально. Ранее также сообщалось, что главным противопоказанием к детской вакцине от COVID-19 «Спутник M» является аллергическая реакция. Также в список противопоказаний входят острые инфекционные и неинфекционные болезни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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