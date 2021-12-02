Минтранс принял решение по QR-кодам в самолетах

03 декабря 2021 в 03:47 Размер текста - 17 +

Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды перед покупкой авиабилетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды После введения QR-кодов в транспорте, их не будут требовать на этапе продажи билетов на самолеты, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс. Соответствующее решение принял Минтранс, рассказали три источника в авиакомпаниях и один собеседник, знакомый с итогами совещания в министерстве. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников, если у пассажира уже после покупки авиабилета не будет сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить соответствующий документ. Отмечается, что пассажир будет зарегистрирован на рейс только при наличии QR-кода. В том случае, если сертификат к моменту регистрации не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор и в течение 30 дней вернет стоимость билета. Официальная позиция Минтранса будет представлена депутатам Госдумы 7 декабря. Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После введения QR-кодов в транспорте, их не будут требовать на этапе продажи билетов на самолеты, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс. Соответствующее решение принял Минтранс, рассказали три источника в авиакомпаниях и один собеседник, знакомый с итогами совещания в министерстве. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников, если у пассажира уже после покупки авиабилета не будет сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить соответствующий документ. Отмечается, что пассажир будет зарегистрирован на рейс только при наличии QR-кода. В том случае, если сертификат к моменту регистрации не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор и в течение 30 дней вернет стоимость билета. Официальная позиция Минтранса будет представлена депутатам Госдумы 7 декабря. Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT.