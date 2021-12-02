В центре Москвы ограничат новогодние гуляния

03 декабря 2021 в 07:53 Размер текста - 17 +

В Москве будет работать около 20 новогодних площадок Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этом году в Москве частично ограничат новогодние гуляния. При этом в столице будет работать около 20 различных новогодних площадок. «В центре города празднование не планируется, но в других районах Москвы появятся около 20 новогодних площадок. В дополнение к уже работающему катку на Красной площади откроются еще два — в Парке Горького и на ВДНХ. Предполагается, что москвичи будут отмечать праздник в своих районах и реже приезжать в центр города», — сообщает РБК. Отмечается, что власти пока не планируют вводить в ресторанах систему QR-кодов на время новогодних праздников. Однако ситуация может измениться, в зависимости от уровня заболеваемости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в Москву вернутся все уличные фестивали и новогодние ярмарки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние каникулы дома, пишет RT. Власти Санкт-Петербурга приняли решение закрыть метро на Новый год, сообщает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В этом году в Москве частично ограничат новогодние гуляния. При этом в столице будет работать около 20 различных новогодних площадок. «В центре города празднование не планируется, но в других районах Москвы появятся около 20 новогодних площадок. В дополнение к уже работающему катку на Красной площади откроются еще два — в Парке Горького и на ВДНХ. Предполагается, что москвичи будут отмечать праздник в своих районах и реже приезжать в центр города», — сообщает РБК. Отмечается, что власти пока не планируют вводить в ресторанах систему QR-кодов на время новогодних праздников. Однако ситуация может измениться, в зависимости от уровня заболеваемости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в Москву вернутся все уличные фестивали и новогодние ярмарки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние каникулы дома, пишет RT. Власти Санкт-Петербурга приняли решение закрыть метро на Новый год, сообщает агентство Nation News.