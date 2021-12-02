02 декабря 2021

В центре Москвы ограничат новогодние гуляния

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерняя Москва. Москва, зима, лубянка, новогодняя елка, лубянская площадь, новый год, иллюминация
В Москве будет работать около 20 новогодних площадок Фото:

В этом году в Москве частично ограничат новогодние гуляния. При этом в столице будет работать около 20 различных новогодних площадок.

«В центре города празднование не планируется, но в других районах Москвы появятся около 20 новогодних площадок. В дополнение к уже работающему катку на Красной площади откроются еще два — в Парке Горького и на ВДНХ. Предполагается, что москвичи будут отмечать праздник в своих районах и реже приезжать в центр города», — сообщает РБК.

Отмечается, что власти пока не планируют вводить в ресторанах систему QR-кодов на время новогодних праздников. Однако ситуация может измениться, в зависимости от уровня заболеваемости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в Москву вернутся все уличные фестивали и новогодние ярмарки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние каникулы дома, пишет RT. Власти Санкт-Петербурга приняли решение закрыть метро на Новый год, сообщает агентство Nation News.

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В этом году в Москве частично ограничат новогодние гуляния. При этом в столице будет работать около 20 различных новогодних площадок. «В центре города празднование не планируется, но в других районах Москвы появятся около 20 новогодних площадок. В дополнение к уже работающему катку на Красной площади откроются еще два — в Парке Горького и на ВДНХ. Предполагается, что москвичи будут отмечать праздник в своих районах и реже приезжать в центр города», — сообщает РБК. Отмечается, что власти пока не планируют вводить в ресторанах систему QR-кодов на время новогодних праздников. Однако ситуация может измениться, в зависимости от уровня заболеваемости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в Москву вернутся все уличные фестивали и новогодние ярмарки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние каникулы дома, пишет RT. Власти Санкт-Петербурга приняли решение закрыть метро на Новый год, сообщает агентство Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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