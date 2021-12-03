В России разработали лекарство от тревожности после COVID

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Новый препарат «Авиандр» в два раза снижает уровень тревоги после COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России тестируют новый противотревожный препарат «Авиандр», который должен помочь людям, переболевшим COVID-19. Об этом сообщили в высокотехнологичном проекте Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро».

«Мы разработали инновационную молекулу нового поколения, которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты. В доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность», — передает РИА «Новости» слова директора проекта «Авинейро» Елены Якубовой.

Отмечается, что тревожное расстройство является самым распространенным последствием коронавируса. По словам Якубовой, препарат «Авиандр» снижает уровень тревоги более чем в два раза.

Ранее психиатр Андрей Шмилович сообщил, что за время пандемии количество пограничных психических расстройств и аффективных нарушений выросло в два раза. По словам руководителя центра психотерапии, кандидата медицинских наук Виктории Читловой, на фоне психологических проблем после COVID-19, часть людей подвержены суицидальным наклонностям.

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В России тестируют новый противотревожный препарат «Авиандр», который должен помочь людям, переболевшим COVID-19. Об этом сообщили в высокотехнологичном проекте Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро». «Мы разработали инновационную молекулу нового поколения, которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты. В доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность», — передает РИА «Новости» слова директора проекта «Авинейро» Елены Якубовой. Отмечается, что тревожное расстройство является самым распространенным последствием коронавируса. По словам Якубовой, препарат «Авиандр» снижает уровень тревоги более чем в два раза. Ранее психиатр Андрей Шмилович сообщил, что за время пандемии количество пограничных психических расстройств и аффективных нарушений выросло в два раза. По словам руководителя центра психотерапии, кандидата медицинских наук Виктории Читловой, на фоне психологических проблем после COVID-19, часть людей подвержены суицидальным наклонностям.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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