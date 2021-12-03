В России вырос спрос на предметы роскоши

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Открытие бутика SOBOL. Екатеринбург, мех, меховой салон, шубы
За 2021 год сильнее всего растет спрос на шубы Фото:

За 2021 год в России резко вырос спрос на предметы роскоши длительного пользования. Это следует из мониторинга социально-экономического положения Росстата.

«За январь—сентябрь часов было продано на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов — на 27,9%, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%. Объемы реализации этих категорий товаров росли даже на фоне общего падения продаж в рознице во время различных карантинных ограничений», — передает РБК данные Росстата.

Эксперты отмечают, что сильнее всего растет спрос на шубы, холодильники, стиральные машины и ювелирные изделия. На это приходится более 11% всех розничных продаж.

Ранее в пресс-службе Мегафона сообщили, что за 2021 год в России резко выросли продажи устройств для умного дома. В преддверии Нового года, в России на 70% увеличился спрос на новогодние товары, пишет RT.

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За 2021 год в России резко вырос спрос на предметы роскоши длительного пользования. Это следует из мониторинга социально-экономического положения Росстата. «За январь—сентябрь часов было продано на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов — на 27,9%, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%. Объемы реализации этих категорий товаров росли даже на фоне общего падения продаж в рознице во время различных карантинных ограничений», — передает РБК данные Росстата. Эксперты отмечают, что сильнее всего растет спрос на шубы, холодильники, стиральные машины и ювелирные изделия. На это приходится более 11% всех розничных продаж. Ранее в пресс-службе Мегафона сообщили, что за 2021 год в России резко выросли продажи устройств для умного дома. В преддверии Нового года, в России на 70% увеличился спрос на новогодние товары, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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