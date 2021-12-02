Источники: из курганского правительства уходит вице-губернатор

Курганское правительство покидает высокопоставленный чиновник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов собирается покинуть пост и уехать из Кургана. Об этом сообщают инсайдеры из правительства.

«Владислав Гариевич увольняется. 13 декабря его последний рабочий день, затем он уезжает в Москву. Предположительно он вернется в бизнес», — поясняют инсайдеры.

В пресс-службе правительства Курганской области на запрос URA.RU пояснили, что Кузнецов 10 декабря выходит от отпуска. После чего приступает к выполнению своих обязанностей. В отпуск Кузнецов ушел 22 ноября.

URA.RU писало, что покинувшая недавно пост главы департамента экономического развития администрации Кургана Ульяна Иванова (супруга Кузнецова) уехала из Кургана в Москву. В сентябре Иванова находилась в столице, о чем свидетельствует информация в соцсетях. Тогда она посетила мероприятие департамент образования города Москвы. Также встретилась с директором департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Андреем Фурсиным и с директором АНО «Развитие человеческого капитала» Максимом Киселевым. Кроме того, Иванова присутствовала на встрече с руководством СИБУРа. Именно в этой компании ранее работал вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

Ранее источники URA.RU передавали, что Кузнецова рассматривают на должность главы одного из регионов России. Речь могла идти о субъекте в Центральной России. Кузнецов является выпускником кадровой программы «Школа губернаторов». По другому варианту, Кузнецов может вернуться в СИБУР, где он работал до назначения на пост вице-губернатора.