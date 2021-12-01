01 декабря 2021

Инсайд: высокопоставленная экс-чиновница мэрии уехала из Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча предпринимателей с врио губернатора Вадимом Шумковым. Курган, иванова ульяна
Бывшая чиновница мэрии Ульяна Иванова уехала из Кургана Фото:

Покинувшая недавно пост главы департамента экономического развития администрации Кургана Ульяна Иванова уехала из Кургана. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, приближенные к мэрии.

«Ульяна Сергеевна улетела из Кургана. Есть информация, что она находится в Москве. При этом велика вероятность, что там она планирует остаться», — пояснили источники.

Получить комментарии Ивановой URA.RU не удалось. На звонок журналиста она не ответила. Ранее экс-чиновница мэрии поясняла, что пока не планирует выходить на работу. При этом она отказалась комментировать планы по поводу отъезда из Кургана.

В сентябре Иванова находилась в Москве, о чем свидетельствует информация в соцсетях. Тогда она посетила мероприятие департамент образования города Москвы. Также встретилась с директором департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Андреем Фурсиным и с директором АНО «Развитие человеческого капитала» Максимом Киселевым. Кроме того, Иванова присутствовала на встрече с руководством СИБУРа. Именно в этой компании ранее работал вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов (супруг Ивановой).

URA.RU писало, что 26 ноября директор департамента экономического развития администрации Кургана Ульяна Иванова ушла в отставку по собственному желанию. Новым главой департамента назначен Александр Кондратов, который ранее много лет работал в областном правительстве.

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Покинувшая недавно пост главы департамента экономического развития администрации Кургана Ульяна Иванова уехала из Кургана. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, приближенные к мэрии. «Ульяна Сергеевна улетела из Кургана. Есть информация, что она находится в Москве. При этом велика вероятность, что там она планирует остаться», — пояснили источники. Получить комментарии Ивановой URA.RU не удалось. На звонок журналиста она не ответила. Ранее экс-чиновница мэрии поясняла, что пока не планирует выходить на работу. При этом она отказалась комментировать планы по поводу отъезда из Кургана. В сентябре Иванова находилась в Москве, о чем свидетельствует информация в соцсетях. Тогда она посетила мероприятие департамент образования города Москвы. Также встретилась с директором департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Андреем Фурсиным и с директором АНО «Развитие человеческого капитала» Максимом Киселевым. Кроме того, Иванова присутствовала на встрече с руководством СИБУРа. Именно в этой компании ранее работал вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов (супруг Ивановой). URA.RU писало, что 26 ноября директор департамента экономического развития администрации Кургана Ульяна Иванова ушла в отставку по собственному желанию. Новым главой департамента назначен Александр Кондратов, который ранее много лет работал в областном правительстве.
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