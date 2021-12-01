Инсайд: высокопоставленная экс-чиновница мэрии уехала из Кургана

02 декабря 2021 в 19:00 Размер текста - 17 +

Бывшая чиновница мэрии Ульяна Иванова уехала из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Покинувшая недавно пост главы департамента экономического развития администрации Кургана Ульяна Иванова уехала из Кургана. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, приближенные к мэрии. «Ульяна Сергеевна улетела из Кургана. Есть информация, что она находится в Москве. При этом велика вероятность, что там она планирует остаться», — пояснили источники. Получить комментарии Ивановой URA.RU не удалось. На звонок журналиста она не ответила. Ранее экс-чиновница мэрии поясняла, что пока не планирует выходить на работу. При этом она отказалась комментировать планы по поводу отъезда из Кургана. В сентябре Иванова находилась в Москве, о чем свидетельствует информация в соцсетях. Тогда она посетила мероприятие департамент образования города Москвы. Также встретилась с директором департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Андреем Фурсиным и с директором АНО «Развитие человеческого капитала» Максимом Киселевым. Кроме того, Иванова присутствовала на встрече с руководством СИБУРа. Именно в этой компании ранее работал вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов (супруг Ивановой). URA.RU писало, что 26 ноября директор департамента экономического развития администрации Кургана Ульяна Иванова ушла в отставку по собственному желанию. Новым главой департамента назначен Александр Кондратов, который ранее много лет работал в областном правительстве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Покинувшая недавно пост главы департамента экономического развития администрации Кургана Ульяна Иванова уехала из Кургана. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, приближенные к мэрии. «Ульяна Сергеевна улетела из Кургана. Есть информация, что она находится в Москве. При этом велика вероятность, что там она планирует остаться», — пояснили источники. Получить комментарии Ивановой URA.RU не удалось. На звонок журналиста она не ответила. Ранее экс-чиновница мэрии поясняла, что пока не планирует выходить на работу. При этом она отказалась комментировать планы по поводу отъезда из Кургана. В сентябре Иванова находилась в Москве, о чем свидетельствует информация в соцсетях. Тогда она посетила мероприятие департамент образования города Москвы. Также встретилась с директором департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Андреем Фурсиным и с директором АНО «Развитие человеческого капитала» Максимом Киселевым. Кроме того, Иванова присутствовала на встрече с руководством СИБУРа. Именно в этой компании ранее работал вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов (супруг Ивановой). URA.RU писало, что 26 ноября директор департамента экономического развития администрации Кургана Ульяна Иванова ушла в отставку по собственному желанию. Новым главой департамента назначен Александр Кондратов, который ранее много лет работал в областном правительстве.