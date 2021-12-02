02 декабря 2021
01 декабря 2021

В ЯНАО будут выращивать форель по новым технологиям

© Служба новостей «URA.RU»
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Садковые системы будут применяться в Пуровском районе впервые

В Пуровском районе ЯНАО начнут выращивать радужную форель и чир с помощью садковых систем. Они используются по всему миру и уже доказали свою эффективность, но в Пуровском районе будут применяться впервые. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «РН-Пурнефтегаз», которое поддержало экоинициативу. В рамках благотворительной деятельности нефтяников приобретены садковые системы для выращивания аквакультуры.

«Это уникальный опыт применения новой технологии на Крайнем Севере. В зимний период проведем мониторинг оборудования, чтобы понять, как оно будет функционировать в наших условиях. Весной планируем запустить в системы мальков», — рассказал генеральный директор сельскохозяйственной общины «Харампурская» Александр Девятериков.

Работники «Харампурской» уже приступили к формированию маточных стад — половозрелых особей для искусственного разведения рыбы лососевых и сиговых пород. РН-Пурнефтегаз регулярно поддерживает инициативы, направленные на восполнение биоресурсов и восстановление экосистем.

Ежегодно по заказу общества в районе города Уват Тюменской области выпускают миллионы мальков сиговых пород рыб. Всего за последние пять лет эта цифра составила более 12 млн мальков.

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В Пуровском районе ЯНАО начнут выращивать радужную форель и чир с помощью садковых систем. Они используются по всему миру и уже доказали свою эффективность, но в Пуровском районе будут применяться впервые. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «РН-Пурнефтегаз», которое поддержало экоинициативу. В рамках благотворительной деятельности нефтяников приобретены садковые системы для выращивания аквакультуры. «Это уникальный опыт применения новой технологии на Крайнем Севере. В зимний период проведем мониторинг оборудования, чтобы понять, как оно будет функционировать в наших условиях. Весной планируем запустить в системы мальков», — рассказал генеральный директор сельскохозяйственной общины «Харампурская» Александр Девятериков. Работники «Харампурской» уже приступили к формированию маточных стад — половозрелых особей для искусственного разведения рыбы лососевых и сиговых пород. РН-Пурнефтегаз регулярно поддерживает инициативы, направленные на восполнение биоресурсов и восстановление экосистем. Ежегодно по заказу общества в районе города Уват Тюменской области выпускают миллионы мальков сиговых пород рыб. Всего за последние пять лет эта цифра составила более 12 млн мальков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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