В ЯНАО будут выращивать форель по новым технологиям

Садковые системы будут применяться в Пуровском районе впервые

В Пуровском районе ЯНАО начнут выращивать радужную форель и чир с помощью садковых систем. Они используются по всему миру и уже доказали свою эффективность, но в Пуровском районе будут применяться впервые. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «РН-Пурнефтегаз», которое поддержало экоинициативу. В рамках благотворительной деятельности нефтяников приобретены садковые системы для выращивания аквакультуры.

«Это уникальный опыт применения новой технологии на Крайнем Севере. В зимний период проведем мониторинг оборудования, чтобы понять, как оно будет функционировать в наших условиях. Весной планируем запустить в системы мальков», — рассказал генеральный директор сельскохозяйственной общины «Харампурская» Александр Девятериков.

Работники «Харампурской» уже приступили к формированию маточных стад — половозрелых особей для искусственного разведения рыбы лососевых и сиговых пород. РН-Пурнефтегаз регулярно поддерживает инициативы, направленные на восполнение биоресурсов и восстановление экосистем.

Ежегодно по заказу общества в районе города Уват Тюменской области выпускают миллионы мальков сиговых пород рыб. Всего за последние пять лет эта цифра составила более 12 млн мальков.