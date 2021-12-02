Спикер думы ХМАО назначен куратором выборов в Нижневартовске

03 декабря 2021 в 11:55 Размер текста - 17 +

Председатель думы Югры Борис Хохряков является негласным куратором Нижневартовска среди политэлит Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена власти в Нижневартовске Спикер думы ХМАО Борис Хохряков стал председателем конкурсной комиссии по выборам главы Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Хохряков сам долгое время был главой Нижневартовска и по-прежнему является его негласным куратором в структуре окружных властей. Помимо него в список членов конкурсной комиссии входит директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО Александр Деменко, директор департамента по управлению госимуществом Югры Сергей Якубенко, глава регионального департамента внутренней политики Александр Скурихин», — перечислил инсайдер. Он также добавил, что в конкурсную комиссию от Нижневартовска вошли ректор Нижневартовского госуниверситета Сергей Горлов, председатель общественной организации «Центр поддержки семьи» Вероника Матвиенок, заместитель председателя профсоюза «Самотлорнефтегаз» Сергей Крутей и руководитель аппарата городской думы Татьяна Иванова. В думе Нижневартовска отказались комментировать информацию инсайдера URA.RU, предложив дождаться заседания представительного органа власти. Ранее URA.RU сообщало, что конкурсная комиссия по выборам главы Нижневартовска уже отсеяла больше половины кандидатов. К финальному этапу были допущены два вице-мэра Нижневартовска — Виктор Ситников и Дмитрий Кощенко, а также депутат городской думы Сергей Землянкин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков стал председателем конкурсной комиссии по выборам главы Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Хохряков сам долгое время был главой Нижневартовска и по-прежнему является его негласным куратором в структуре окружных властей. Помимо него в список членов конкурсной комиссии входит директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО Александр Деменко, директор департамента по управлению госимуществом Югры Сергей Якубенко, глава регионального департамента внутренней политики Александр Скурихин», — перечислил инсайдер. Он также добавил, что в конкурсную комиссию от Нижневартовска вошли ректор Нижневартовского госуниверситета Сергей Горлов, председатель общественной организации «Центр поддержки семьи» Вероника Матвиенок, заместитель председателя профсоюза «Самотлорнефтегаз» Сергей Крутей и руководитель аппарата городской думы Татьяна Иванова. В думе Нижневартовска отказались комментировать информацию инсайдера URA.RU, предложив дождаться заседания представительного органа власти. Ранее URA.RU сообщало, что конкурсная комиссия по выборам главы Нижневартовска уже отсеяла больше половины кандидатов. К финальному этапу были допущены два вице-мэра Нижневартовска — Виктор Ситников и Дмитрий Кощенко, а также депутат городской думы Сергей Землянкин.