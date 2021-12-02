02 декабря 2021
01 декабря 2021

Спикер думы ХМАО назначен куратором выборов в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание Президента Федеральному Собранию Москва, хохряков борис, портрет
Председатель думы Югры Борис Хохряков является негласным куратором Нижневартовска среди политэлит Фото:
новость из сюжета
Смена власти в Нижневартовске

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков стал председателем конкурсной комиссии по выборам главы Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Хохряков сам долгое время был главой Нижневартовска и по-прежнему является его негласным куратором в структуре окружных властей. Помимо него в список членов конкурсной комиссии входит директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО Александр Деменко, директор департамента по управлению госимуществом Югры Сергей Якубенко, глава регионального департамента внутренней политики Александр Скурихин», — перечислил инсайдер.

Он также добавил, что в конкурсную комиссию от Нижневартовска вошли ректор Нижневартовского госуниверситета Сергей Горлов, председатель общественной организации «Центр поддержки семьи» Вероника Матвиенок, заместитель председателя профсоюза «Самотлорнефтегаз» Сергей Крутей и руководитель аппарата городской думы Татьяна Иванова. В думе Нижневартовска отказались комментировать информацию инсайдера URA.RU, предложив дождаться заседания представительного органа власти.

Ранее URA.RU сообщало, что конкурсная комиссия по выборам главы Нижневартовска уже отсеяла больше половины кандидатов. К финальному этапу были допущены два вице-мэра Нижневартовска — Виктор Ситников и Дмитрий Кощенко, а также депутат городской думы Сергей Землянкин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков стал председателем конкурсной комиссии по выборам главы Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Хохряков сам долгое время был главой Нижневартовска и по-прежнему является его негласным куратором в структуре окружных властей. Помимо него в список членов конкурсной комиссии входит директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО Александр Деменко, директор департамента по управлению госимуществом Югры Сергей Якубенко, глава регионального департамента внутренней политики Александр Скурихин», — перечислил инсайдер. Он также добавил, что в конкурсную комиссию от Нижневартовска вошли ректор Нижневартовского госуниверситета Сергей Горлов, председатель общественной организации «Центр поддержки семьи» Вероника Матвиенок, заместитель председателя профсоюза «Самотлорнефтегаз» Сергей Крутей и руководитель аппарата городской думы Татьяна Иванова. В думе Нижневартовска отказались комментировать информацию инсайдера URA.RU, предложив дождаться заседания представительного органа власти. Ранее URA.RU сообщало, что конкурсная комиссия по выборам главы Нижневартовска уже отсеяла больше половины кандидатов. К финальному этапу были допущены два вице-мэра Нижневартовска — Виктор Ситников и Дмитрий Кощенко, а также депутат городской думы Сергей Землянкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...