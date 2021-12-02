02 декабря 2021

Власти Кургана решили дополнительно снести десятки гаражей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, гаражи
Власти Кургана назвали адреса, где снесут самовольно установленные гаражи Фото:

Власти Кургана планируют снести более трех десятков гаражей в центре города и микрорайоне Рябково. Постановления городской администрации об этом опубликованы на сайте муниципалитета. Ранее в Кургане предупредили о сносе 100 самовольно установленных гаражей в Заозерном районе.

«Снести самовольно установленные некапитальные строения (сооружения) — металлические гаражи, в количестве 25 (двадцати пяти) объектов, расположенные в районе многоквартирного дома № 19 по улице Пирогова. Департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана организовать снос самовольных построек не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте администрации сообщения о планируемом сносе», — говорится в одном из документов.

Согласно другому документу, в этот же срок требуется снести шесть самовольно установленных металлических гаража. Они расположены в районе здания №84 по улице Карла Маркса.

В конце ноября стало известно, что власти Кургана планируют снести 100 металлических гаражей, установленных возле дома №1 в 6а микрорайоне Заозерного жилого массива и самовольно установленный железобетонный забор в районе зданий №7а, 7б по улице Криволапова. В июле власти Кургана объявили о предстоящем сносе 135 самовольно установленных металлических гаражей, которые также были расположены в Заозерном районе.

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Власти Кургана планируют снести более трех десятков гаражей в центре города и микрорайоне Рябково. Постановления городской администрации об этом опубликованы на сайте муниципалитета. Ранее в Кургане предупредили о сносе 100 самовольно установленных гаражей в Заозерном районе. «Снести самовольно установленные некапитальные строения (сооружения) — металлические гаражи, в количестве 25 (двадцати пяти) объектов, расположенные в районе многоквартирного дома № 19 по улице Пирогова. Департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана организовать снос самовольных построек не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте администрации сообщения о планируемом сносе», — говорится в одном из документов. Согласно другому документу, в этот же срок требуется снести шесть самовольно установленных металлических гаража. Они расположены в районе здания №84 по улице Карла Маркса. В конце ноября стало известно, что власти Кургана планируют снести 100 металлических гаражей, установленных возле дома №1 в 6а микрорайоне Заозерного жилого массива и самовольно установленный железобетонный забор в районе зданий №7а, 7б по улице Криволапова. В июле власти Кургана объявили о предстоящем сносе 135 самовольно установленных металлических гаражей, которые также были расположены в Заозерном районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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