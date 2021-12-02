Александр Бастрыкин занялся делом о сносе аэропорта «Уктус» Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ Михаилу Богинскому повторно доложить о законности сноса здания аэровокзала «Уктус». Ранее активисты попросили главу СК проверить действия свердловских властей на наличие состава преступления по статье 354 УК РФ (реабилитация нацизма).

«Председатель СК России поручил Богинскому представить повторный доклад о ходе проведения процессуальной проверки и принимаемых следствием решениях», — говорится на официальном сайте СК РФ. Там отмечается, что специалисты проводят проверочные мероприятия.

Активисты, просившие Бастрыкина провести проверку, подчеркнули, что работники и ветераны гражданской авиации оскорблены сносом, передает газета « Коммерсант ». На стене аэровокзала находилась мемориальная доска, посвященная авиаторам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Свердловчане возлагали цветы к доске.

В департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области URA.RU сообщили, что решение о сносе аэропорта принимал владелец здания, поскольку это его законное право. «В ведении региона находятся вопросы охраны объектов культурного наследия. Но в этом случае здание аэровокзала никогда таковым не признавалось. Признаков, которые бы позволили это сделать, нет. Это установлено тремя экспертизами», — добавили в ДИПе.

Снос аэропорта, который защищали общественники, начался утром 26 ноября. За двое суток до этого компания-подрядчик «Горремстрой» направила соответствующее уведомление в мэрию. Через несколько часов после начала демонтажа работы приостановили: на месте перевернулся экскаватор. Но затем дело довели до конца.

Фото: URA.RU