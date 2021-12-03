«Газпром-медиа» станет владельцем социальной сети «ВКонтакте»

Компания «Газпром-медиа» получит 45% акций «МФ Технологии», которая контролирует большинство голосующих акций социальной сети «ВКонтакте». Ранее эта доля принадлежала Газпромбанку, который принял решение передать ее в качестве вклада в имущество.
«„Газпромбанк“ (Акционерное общество) принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО „Газпром-Медиа Холдинг“ пакета акций в размере 45% уставного капитала АО „МФ Технологии“, контролирующей 57,3% голосующих акций VK (Mail.ru Group Limited). В результате внесения вклада АО „Газпром-Медиа Холдинг“ становится акционером АО „МФ Технологии“», — сообщается на сайте холдинга.
Ранее стало известно, что холдинг USM, основателем которого является бизнесмен Алишер Усманов, продал акции VK Group крупнейшему страховщику «Согаз». 21,2% акций страховщика также принадлежит «Газпрому».
Компания «Газпром-медиа» получит 45% акций «МФ Технологии», которая контролирует большинство голосующих акций социальной сети «ВКонтакте». Ранее эта доля принадлежала Газпромбанку, который принял решение передать ее в качестве вклада в имущество. «„Газпромбанк“ (Акционерное общество) принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО „Газпром-Медиа Холдинг“ пакета акций в размере 45% уставного капитала АО „МФ Технологии“, контролирующей 57,3% голосующих акций VK (Mail.ru Group Limited). В результате внесения вклада АО „Газпром-Медиа Холдинг“ становится акционером АО „МФ Технологии“», — сообщается на сайте холдинга. Ранее стало известно, что холдинг USM, основателем которого является бизнесмен Алишер Усманов, продал акции VK Group крупнейшему страховщику «Согаз». 21,2% акций страховщика также принадлежит «Газпрому».